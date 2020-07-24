Сцена в ямах, пни-мусорки и запущенный пруд. Как выглядят места для разрешенных митингов в Витебске

Источник материала: Tut.by

Горисполком 30 июня определил места для митингов и пикетов в Витебске. Это три парка. TUT.BY посмотрел, как выглядят места, где власти разрешили кандидатам в президенты проводить предвыборную агитацию.



Площадка перед сценой в парке Мазурино

В решении городских властей перечислены 15 помещений для встреч с избирателями — в основном это актовые залы школ и читальные залы библиотек.

Для массовых мероприятий — митингов и пикетов — горисполком определил три места в парках: Мазурино, Железнодорожников и 30-летия ВЛКСМ.

Посмотрели, как эти парки выглядят сейчас.

Парк Мазурино

Парк Мазурино находится на окраине города, в районе дачного поселка Улановичи. Добираться сюда довольно долго, но транспорт ходит исправно: и маршрутки, и автобус № 12. Правда, «двенадцатый» нередко забит дачниками.

Массовые мероприятия разрешены здесь в районе центральной сценической площадки. Вот это место.





Рядом со сценой стоит табличка, которая информирует, что ее реновация (обновление) проведена при поддержке Европейского Союза.

В каком году это было, на стенде не сообщается. Но с той поры сцена явно нуждается в ремонте. Дыры в ней «залатали» подручными средствами: кусками фанеры, досками. В некоторых местах образовались новые «пробоины». Ходить по сцене небезопасно: кое-где доски угрожающе трещат.













Мазурино — один из старейших витебских парков. Но инфраструктура для отдыха здесь практически отсутствует. Сюда вполне могут приходить киношники, чтобы снимать фильм про советское время: декорации соответствующие.

Главная достопримечательность этого парка на сегодняшний день — красивая природа, много деревьев и близость Двины. Если повезет, то можно увидеть сразу два витебских теплохода — у них здесь конечная остановка в водной экскурсии по главной реке города.

















Парк Железнодорожников

Этот парк из всех трех ближе всего расположен к центру — находится под Юрьевой горкой. Особая примета — отсюда видна телевышка. Недалеко — железнодорожный вокзал.

От вокзала к парку быстрее всего попасть через путепровод Металлистов, а потом — по улице Некрасова.



Вход в парк Железнодорожников

Массовые собрания здесь разрешены возле главной сцены. Она находится недалеко от входа в парк. Площадка возле сцены небольшая, много людей она не вместит.





Сегодня, 24 июля, в 19 часов здесь должен пройти митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской. Ожидается, что с ней приедут и представительницы поддержавших ее штабов — Мария Колесникова и Вероника Цепкало, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».

В парке Железнодорожников есть довольно милый, правда, очень запущенный пруд. В нем плавают утки. Птиц обожают кормить дети. Здесь есть аттракционы и игровая площадка.

Но в остальном парк представляет печальное зрелище и давно нуждается в реконструкции. Спасает его только природа.













Парк 30-летия ВЛКСМ

По названию этот парк почти никто из горожан не знает. Если спросить у витеблян: «Как попасть в парк 30-летия ВЛКСМ?», большинство недоуменно пожмет плечами. Но зато люди знают парк возле спорткомплекса «Комсомолец» в районе улицы Максима Горького.

Правда, ходят туда горожане редко, потому что делать там нечего. Гуляют здесь лишь мамочки с колясками — за неимением других спокойных мест в промышленном районе.

Аллеи ведут к Двине. Можно спуститься и посмотреть на реку.



Вход в парк 30-летия ВЛКСМ

В решении горисполкома указано, что митинги и пикеты тут разрешены в «районе перекрестка аллей». Выглядит это место так.





Парк так называется, потому что был заложен в конце 1940-х годов комсомольцами бывшей фабрики «КИМ». Реконструирован в 1950-е годы.

Парк убирают коммунальники, но на земле лежат поваленные бурей деревья, корчаги, некоторые пни превратились в мусорки.





Очевидно, что парк давно требует к себе внимания, реконструкции и переименования.















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