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Минсктранс: с 31 июля из Минска возобновляются автобусные рейсы в Вильнюс, Каунас и Варшаву
24.07.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ польскую столицу возобновляются два ежедневных рейса. Первый (через Барановичи и Брест) будет отправляться из Минска в 19:00, а из Варшавы - в 12:00. Второй ежедневный рейс - через Барановичи, Слоним, Зельву, Волковыск, Белосток (без заезда в аэропорт Модлин). Из Минска автобусы будут отправляться в 8:00, обратный рейс - в 19:30.
В Литву возобновляются два ежедневных рейса. В Вильнюс через Ошмяны автобусы будут выезжать из Минска в 9:30. Обратный автобус будет отправляться из литовской столицы в 16:00.
В Каунас из Минска автобус будет выезжать ежедневно в 7:30 и останавливаться также в Ошмянах, Вильнюсе и Вевисе. Обратный рейс из Каунаса запланирован на 16:00.
Также на сайте предприятия можно ознакомиться с условиями въезда в Литву и Польшу.
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В польскую столицу возобновляются два ежедневных рейса. Первый (через Барановичи и Брест) будет отправляться из Минска в 19:00, а из Варшавы - в 12:00. Второй ежедневный...
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