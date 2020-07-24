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"Движение ВПЕРЕД". Платформа с видением прогрессивного развития страны
24.07.2020 13:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОбъединить и дать возможность реализоваться. Молодежный парламент Национального собрания Беларуси запустил платформу "Движение ВПЕРЕД", где самая активная часть населения может присылать свои предложения и видение прогрессивного развития страны во всех сферах. Самые конструктивные инициативы опубликуют в общем доступе для обсуждения и передадут в органы профильных ведомств
Олег Дикун, директор по инновациям и инвестиционным проектам ОАО "Амкодор» - управляющая компания холдинга": "Платформа "Движение ВПЕРЕД" призвана прежде всего дать альтернативу молодежи, показать молодежи, что есть эволюционный путь развития нашей страны. Она призвана сконсолидировать молодежь, молодежное мнение со всех сфер экономики нашей страны, со всех регионов нашей страны, узнать молодежные проблемы. Поэтому мы призываем каждого молодого человека не быть безразличным к судьбе, к будущему нашей страны, направлять свои предложения, как именно они видят экономику Беларуси в будущем, как именно они видят Беларусь в будущем".
Идеи будущего на Vpered.OnlineСегодня уже начал работать сайт Vpered.Online, где можно стать частью команды и прислать свои идеи. Также проект продвигается в соцсетях по хештегу #ДВИЖЕНИЕВПЕРЕД.
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Объединить и дать возможность реализоваться. Молодежный парламент Национального собрания Беларуси запустил платформу "Движение ВПЕРЕД", где самая активная часть...
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