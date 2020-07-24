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Идеи будущего на Vpered.Online

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Движение ВПЕРЕД". Платформа с видением прогрессивного развития страны Объединить и дать возможность реализоваться. Молодежный парламент Национального собрания Беларуси запустил платформу "Движение ВПЕРЕД", где самая активная часть...

Объединить и дать возможность реализоваться. Молодежный парламент Национального собрания Беларуси запустил платформу "Движение ВПЕРЕД", где самая активная часть населения может присылать свои предложения и видение прогрессивного развития страны во всех сферах. Самые конструктивные инициативы опубликуют в общем доступе для обсуждения и передадут в органы профильных ведомствСегодня уже начал работать сайт Vpered.Online, где можно стать частью команды и прислать свои идеи. Также проект продвигается в соцсетях по хештегу #ДВИЖЕНИЕВПЕРЕД.