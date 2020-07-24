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Полноценную доуниверситетскую подготовку получают в Институте дополнительного образования при БГУ

24.07.2020 21:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как белорусские, так и иностранные студенты теперь могут получить полноценную доуниверситетскую языковую и предметную подготовку в новом Институте дополнительного образования при БГУ.

Структурно институт объединит уже действующие факультеты доуниверситетского образования иностранных граждан, повышения квалификации и переподготовки и учебный центр. Усиленное внимание уделяется программам подготовки для иностранных студентов.

Константин Козадаев, проректор по учебной работе и интернационализации   образования, доктор физико-математических наук: "Входными воротами для иностранцев у нас является управление международных связей,  которое взаимодействует,  рекламирует нас за рубежом, связывается с ребятами, которые собираются к нам поступать. А вот дальше уже парадным у нас является Институт дополнительного образования, факультет доуниверситетского образования иностранных граждан, который будет помогать ребятам ассимилироваться, он будет помогать ребятам изучать наш язык, он будет помогать социализироваться". 

К слову, институт включает в себя образовательные курсы и для самих сотрудников вуза. Юлия Лукьянюк, доцент кафедры медиалингвистики и редактирования сама проходит курсы повышения квалификаций, являясь преподавателем русского языка как иностранного в институте. Обучение, кстати, проводится со студентами с разными уровнями языковой подготовки.

Юлия Лукьянюк, доцент кафедры медиалингвистики и редактирования факультета журналистки БГУ, кандидат филологических наук: "Они приезжают к нам в Беларусь, тестируют их и делят на группы. Изначально группы по уровням: более сильные и слабее, их отбирают по баллам. Они обучаются на факультете доуниверситетского образования и сдают экзамены".

Все занятия на данном этапе проходят в онлайн-режиме, что позволяет некоторым студентам изучать русский, даже находясь на другом континенте.

Юлия Лукьянюк, доцент кафедры медиалингвистики и редактирования факультета журналистки БГУ, кандидат филологических наук: "Вы знаете, это очень удобный формат. Я думаю, что обучение будет проходить в онлайн-режиме не только потому, что пандемия, они будут как дополнительные занятия".

Тестирование также проходит в онлайн-режиме, но разработаны тесты специально таким образом, что воспользоваться подсказками не получится у студентов, даже находясь дома перед компьютером. Для того чтобы узнать мнение об обучении из первых уст, нам даже удалось выйти на видеосвязь с Китаем.

Гао Яфэй, студент Института дополнительного образования БГУ: "Я учусь на факультете журналистики БГУ. Я люблю литературу потому, что, я думаю, белорусская литература и русская  - в них есть единство, и это интересно для меня". 

За последние два года в БГУ контингент иностранных абитуриентов вырос на 86%, будем надеяться, что число будет только расти, ведь в университете для этого создаются все условия.

 
 
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Как белорусские, так и иностранные студенты теперь могут получить полноценную доуниверситетскую языковую и предметную подготовку в новом Институте...
 
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