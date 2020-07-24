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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Полноценную доуниверситетскую подготовку получают в Институте дополнительного образования при БГУ Как белорусские, так и иностранные студенты теперь могут получить полноценную доуниверситетскую языковую и предметную подготовку в новом Институте...

Как белорусские, так и иностранные студенты теперь могут получить полноценную доуниверситетскую языковую и предметную подготовку в новом Институте дополнительного образования при БГУ.Структурно институт объединит уже действующие факультеты доуниверситетского образования иностранных граждан, повышения квалификации и переподготовки и учебный центр. Усиленное внимание уделяется программам подготовки для иностранных студентов.К слову, институт включает в себя образовательные курсы и для самих сотрудников вуза. Юлия Лукьянюк, доцент кафедры медиалингвистики и редактирования сама проходит курсы повышения квалификаций, являясь преподавателем русского языка как иностранного в институте. Обучение, кстати, проводится со студентами с разными уровнями языковой подготовки.Все занятия на данном этапе проходят в онлайн-режиме, что позволяет некоторым студентам изучать русский, даже находясь на другом континенте.Тестирование также проходит в онлайн-режиме, но разработаны тесты специально таким образом, что воспользоваться подсказками не получится у студентов, даже находясь дома перед компьютером. Для того чтобы узнать мнение об обучении из первых уст, нам даже удалось выйти на видеосвязь с Китаем.За последние два года в БГУ контингент иностранных абитуриентов вырос на 86%, будем надеяться, что число будет только расти, ведь в университете для этого создаются все условия.