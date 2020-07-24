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16 дней до выборов: Макей, Равков и Лукашенко говорят о дестабилизации и "майдане"

24.07.2020 15:32 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко 23 июля посещает подразделение спецназа, где госсекретарь Совбеза Андрей Равков рассказал президенту, что войны начинаются с цветных революций. Лукашенко подтвердил, что спецназ,  в случае необходимости, будет наводить порядок на улицах Беларуси. Одновременно с этим глава МИД Владимир Макей также заговорил про дестабилизацию ситуации в стране.

Александр Лукашенко 24 июля совершил рабочую поездку в Пуховичский район, во время которой посетил 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке. 

Равков: мы должны быть постоянно готовы

Во время визита он спросил у Государственного секретаря Совета Безопасности Андрея Равкова о положениях обновленной Военной доктрины, которая определяет военное будущее страны. Равков предположил, что в ближайшее время риски возникновения крупномасштабной войны и участия в ней Беларуси - минимальны. 

«Это маловероятно. Более вероятно то, что мы изучали - конфликты, локальные войны, которые происходили в мире, что приводило к ним, те подводные течения, которые предшествовали этим конфликтам и войнам. Все это изучалось и заложено в Военную доктрину. Мы на сегодня говорим с полной ответственностью, что просто так война не начнется. Она начинается заблаговременно. В первую очередь с внутренних вооруженных конфликтов, цветных революций, может быть, инспирированных извне, как это было в тех конфликтах, которые мы изучали. Поэтому мы должны к этому быть постоянно готовы», - цитирует слова Равкова пресс-служба президента.

Лукашенко: у нас маловато «майданутых»

Лукашенко отметил, что в Марьиной Горке работают «очень подготовленные ребята», и подчеркнул, что он лично имеет отношение к тому, что они такими стали. При этом Лукашенко заметил, что особые функции подразделение начало выполнять, в том числе, после 2010 года (напомним, тогда после выборов прошли массовые акции протеста, закончившиеся силовым разгоном, избиениями протестующих, провокациями и арестом нескольких сотен человек, в том числе - кандидатов в президенты). 

«Если вам кто-то скажет, что Лукашенко тут приехал заставлять военных на улицах порядок наводить... Хотя эта часть по своей специализации, если, не дай бог, где-то какой-то майдан, она как раз может быть задействована по закону для наведения порядка. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы мы были готовы всегда защитить свою страну, Отечество, этот клочок земли, на котором жить не только нам, но и детям. Это - главная моя цель», - в очередной раз заявил Лукашенко.

Он также отметил, что когда ему пришлось определяться, какие Вооруженные Силы нужны Беларуси, «особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в Вооруженных Силах. На всякий случай. Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным Силам. Но всякое может быть».

Говоря о воинских частях в Марьиной Горке и столичном Уручье, Александр Лукашенко обратил внимание, что они хорошо подготовлены, в том числе, чтобы не допустить эскалации внутри страны. 

«Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках частных военных компаний по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», - заявил Лукашенко. 

Он добавил также, что так было в целом ряде стран, назвав Ливию, Ирак, Сирию (во всех этих странах граждане пытались сменить военные диктатуры протестным путем, произошли революции). «Стало только хуже. Это управляемый хаос», - заявил Александр Лукашенко.

Макей обещает, что власть не допустит дестабилизации обстановки

Владимир Макей 24 июля на совместной пресс-конференции с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Силене (Латвия) заявил, что руководство Беларуси не допустит «искусственной дестабилизации в обществе и стране».

Об этом было сказано в прямом эфире в социальной сети на странице внешнеполитического ведомства Беларуси. 

«Вся структура государственной власти Беларуси нацелена на то, чтобы подготовка и проведение избирательной кампании прошли в строгом соблюдении законов», - заявил Макей.

Выборы президента в Беларуси назначены на 9 августа.

Фото: пресс-служба президента

 
 
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Александр Лукашенко 23 июля посещает подразделение спецназа, где госсекретарь Совбеза Андрей Равков рассказал президенту, что войны начинаются с цве
 
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