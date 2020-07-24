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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новая пожарная аварийно-спасательная часть открылась сегодня в Минске Здание разместилось в Ленинском районе - по улице Сырокомли. Пожарное депо состоит из гаража-стоянки на 6 выездов, преимущественно вся техника новая. Также...

Здание разместилось в Ленинском районе - по улице Сырокомли. Пожарное депо состоит из гаража-стоянки на 6 выездов, преимущественно вся техника новая. Также оборудован спортивный зал, комнаты психологической разгрузки и отдыха, класс для занятий как со взрослыми, так и с детьми. А на улице - целый спортивный городок: скалодром, полоса препятствий на 50 метров, гимнастическая и волейбольная площадки.Радиус зоны обслуживания подразделения составляет 3 км. Появление пожарного депо позволит оперативнее реагировать на вызовы.