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Новая пожарная аварийно-спасательная часть открылась сегодня в Минске
24.07.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗдание разместилось в Ленинском районе - по улице Сырокомли. Пожарное депо состоит из гаража-стоянки на 6 выездов, преимущественно вся техника новая. Также оборудован спортивный зал, комнаты психологической разгрузки и отдыха, класс для занятий как со взрослыми, так и с детьми. А на улице - целый спортивный городок: скалодром, полоса препятствий на 50 метров, гимнастическая и волейбольная площадки.
Радиус зоны обслуживания подразделения составляет 3 км. Появление пожарного депо позволит оперативнее реагировать на вызовы.
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Здание разместилось в Ленинском районе - по улице Сырокомли. Пожарное депо состоит из гаража-стоянки на 6 выездов, преимущественно вся техника новая. Также...
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