|
ГАИ усиливает контроль за нетрезвыми водителями, чтобы предотвратить чрезвычайные происшествия на дороге
24.07.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа протяжении трех дней под особым вниманием инспекторов - места массового отдыха, торговые объекты, прежде всего те, которые работают круглосуточно. Профилактические мероприятия помогут предотвратить факты управления авто в состоянии алкогольного опьянения.
За полгода в Беларуси по вине нетрезвых водителей произошло более 150 аварий, 45 человек погибли, 175 получили травмы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ГАИ усиливает контроль за нетрезвыми водителями, чтобы предотвратить чрезвычайные происшествия на дороге
На протяжении трех дней под особым вниманием инспекторов - места массового отдыха, торговые объекты, прежде всего те, которые работают круглосуточно....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)