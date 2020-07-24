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Лучшего столичного спасателя ОСВОД выбирают сегодня на водохранилище Вяча
24.07.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрофессиональным водолазам и мотористам необходимо на скорость преодолевать препятствия, выходить на катере по тревоге и демонстрировать действия в разных чрезвычайных ситуациях.
Сложность водных дисциплин оценил Илья Цветков (видео).
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Профессиональным водолазам и мотористам необходимо на скорость преодолевать препятствия, выходить на катере по тревоге и демонстрировать действия в разных...
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