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Лучшего столичного спасателя ОСВОД выбирают сегодня на водохранилище Вяча

24.07.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Профессиональным водолазам и мотористам необходимо на скорость преодолевать препятствия, выходить на катере по тревоге и демонстрировать действия в разных чрезвычайных ситуациях. 
Сложность водных дисциплин оценил Илья Цветков (видео).

 
 
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Профессиональным водолазам и мотористам необходимо на скорость преодолевать препятствия, выходить на катере по тревоге и демонстрировать действия в разных...
 
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