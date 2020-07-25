Источник материала: Радзiма





Сегодня свой праздник, День пожарной службы Беларуси, отмечают спасатели республики. Он был учрежден в 1998 году и отмечается на государственном уровне уже 22-й раз. Накануне этой даты — рассказ о третьей дежурной смене ПАСЧ-1 Глусского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

По специализации третий караул отвечает за наружное противопожарное водоснабжение, средства пенного и порошкового тушения, разработку и корректировку оперативных карточек тушения пожаров на населенные пункты района, средства связи и освещения.

Начальник Глусского РОЧС подполковник внутренней службы Андрей Каминский о третьем карауле говорит так: «Ответственно относятся к исполнению своих служебных обязанностей, активно участвуют в жизни отдела. На должном уровне поддерживают ведение закрепленной специализации. Грамотно и четко работают на пожарах и в чрезвычайных ситуациях».

Главный в третьей дежурной смене — капитан внутренней службы Андрей Вишневский. Ему, уверяет, очень повезло с коллективом. Командирами отделений в карауле являются старший прапорщик внутренней службы Андрей Лисица и прапорщик внутренней службы Дмитрий Коржнёв. Это два очень опытных человека, которые более 40 лет на двоих посвятили ликвидации чрезвычайных ситуаций, а сейчас передают свой ценный опыт молодым спасателям, приходящим на службу. А передать им действительно есть что, ведь боевых выездов у Андрея и Дмитрия не счесть, оба, между прочим, награждены нагрудными знаками МЧС «Выдатнік». А в свободное от службы время они защищают честь отдела на конкурсах художественной самодеятельности и на спортивных мероприятиях. Дмитрий Коржнёв — человек творческий, что подтверждает большое количество дипломов с различных конкурсов. Он ежегодно принимает активное участие в культурно-массовой работе районного отдела по ЧС, участвует в конкурсе художественной самодеятельности среди подразделений Могилёвского областного УМЧС и в республиканском.







— Начальник караула — это прежде всего ответственность за коллег, она присутствует всегда, не только на боевых выездах, но и на тренировках. Как подготовишь человека, так он и работать будет, а спасание людей — это и физическая и эмоциональная выдержка, и холодный ум. Мы те, на кого люди надеются, когда у них горе, и мы должны оправдать эти надежды, — говорит Андрей Вишневский. — Да и нет в нашей команде случайных, они если и попадают к нам, то долго не задерживаются!

— А есть ли у вас в карауле традиции?

— Есть, — смеется спасатель. — Мы ее называем с ребятами «сладкая традиция». На все праздники: день рождения, рождение ребенка, свадьба — обязательно два торта в караул.

— Расскажите про ваши будни.

— Всё начинается с приема и сдачи дежурства, — начинает рассказ начальник караула. — Далее день расписан поминутно, скучать не приходится. Кстати, в 2019 году, кроме непосредственно службы, мы проделали большую работу по ремонту здания отдела и по озеленению территории отдела.

— Какие моменты боевой работы всплывают у вас в памяти?

— Была весна, — говорит Андрей Вишневский. — Поступило сообщение о пожаре здания по производству топливных брикетов. В результате пожара было уничтожено 375 квадратных метров кровли, оборудование и 60 тонн готовой продукции внутри цеха. Это был первый такой крупный пожар, после которого мы еще несколько дней ездили и производили проливку.

— Что для вас главное в работе?

— Главное — слаженность команды, — вступает в разговор Дмитрий Коржнёв. — Ведь для того, чтобы быстро помочь людям, оперативно ликвидировать пожары, ты должен быть уверен в каждом своем сослуживце, чувствовать плечо товарища, это просто необходимо. А еще важно быть профессионалом, постоянно совершенствоваться и улучшать свои навыки. Вот даже помню случай, ДТП: столкнулся автомобиль с деревом в кювете, водитель был зажат между крышей и сиденьем автомобиля. Мы с ребятами оперативно прибыли к месту и помогли мужчине выбраться. Быстро всё выполнить получилось, потому что каждый четко знал, что делать.

Сплачивают третий караул не только напряженные дни работы, но и совместный отдых. Общее увлечение — рыбалка. Но, кроме этого, в команде есть и мастера на все руки — Дмитрий Лавицкий, старший пожарный, старшина внутренней службы, и Олег Таиров, пожарный, сержант внутренней службы.

Водитель старшина внутренней службы Александр Милевский и старший пожарный старший сержант внутренней службы Сергей Придыбайло ежегодно представляют отдел на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту, волейболу, легкой атлетике, многоборью спасателей, а Александр Милевский еще и готовит подрастающее поколение к соревнованиям по пожарно-спасательному спорту (в 2019 году его подопечные заняли 1-е место в области).

Еще один водитель караула — прапорщик внутренней службы Василий Трибуш. Он начинал свою службу с должности пожарного, у него больше 20 лет выслуги, и сейчас он всегда поможет или даст необходимый совет с высоты прожитых лет.

Все ребята соединены в единый сплоченный коллектив, способный выполнять самые сложные боевые задачи. Отношение к службе в карауле построено таким образом: «Наша служба — это не просто работа. Это образ жизни. Каждое наше дежурство — это готовность помогать, спасать. Каждый наш выезд — это борьба за жизнь, за здоровье. Борьба, в которой мы просто обязаны побеждать».

Не раз работники третьего караула пожарной аварийно-спасательной части № 1 Глусского РОЧС удостаивались наград от областного руководства МЧС. Этот год не исключение, в преддверии Дня пожарной службы за высокие показатели в служебной деятельности, образцовое выполнение служебного долга Почетной грамотой МЧС Республики Беларусь награжден старший прапорщик внутренней службы Андрей Лисица, а сержант внутренней службы Олег Таиров — Грамотой Могилёвского областного управления МЧС Республики Беларусь.

Станислав БЕРЁЗКИН

Фото автора и Анны АВТУХОВОЙ