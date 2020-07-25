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Без парада, но с водным шоу. Как в Минске отметили День пожарной службы

25.07.2020 15:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По всей Беларуси сегодня отметили День пожарной службы. В Минске на этот раз обошлось без праздничного парада техники на проспекте Независимости, гуляния прошли только в парке Горького. Фотослужба TUT.BY посмотрела, что там происходило.

Сегодня, 25 июля, белорусские спасатели отмечают 167 лет со дня основания пожарной части в Минске. Эта дата считается Днем пожарной службы.


Праздник в столичном парке Горького начался в 11 утра. Сначала дал концерт почетный караул Университета гражданской защиты, а потом стартовало шоу: представление на Свислочи, дневной фейерверк. Прямо на реке спасатели показывали, как помогают людям, кроме того, минчане могли рассмотреть вблизи пожарную технику.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY












 
Теги: Минск
 
 
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По всей Беларуси сегодня отметили День пожарной службы. В Минске на этот раз обошлось без праздничного парада техники на проспекте Независимости, гуляния прошли...
 
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