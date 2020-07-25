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О главных событиях за 7 дней завтра в "Главном эфире"
25.07.2020 15:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМобилизовать все силы и убрать урожай качественно. Успех аграриев как залог благосостояния страны. Равно как и новые социальные объекты, которые на неделе открылись в Гомеле и Марьиной Горке. О главных событиях за 7 дней поговорим уже завтра в
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Мобилизовать все силы и убрать урожай качественно. Успех аграриев как залог благосостояния страны. Равно как и новые социальные объекты, которые на неделе...
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