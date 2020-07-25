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О главных событиях за 7 дней завтра в "Главном эфире"

25.07.2020 15:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мобилизовать все силы и убрать урожай качественно. Успех аграриев  как залог благосостояния страны. Равно как и новые социальные объекты, которые на неделе открылись в Гомеле и Марьиной Горке. О главных событиях за 7 дней поговорим уже завтра в "Главном эфире" в 9 вечера. 


 
Теги: Гомель
 
 
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Мобилизовать все силы и убрать урожай качественно. Успех аграриев  как залог благосостояния страны. Равно как и новые социальные объекты, которые на неделе...
 
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