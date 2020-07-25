Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так День пожарной службы отметили в парке Горького Праздник спасателей - всегда яркое событие для минчан и гостей столицы. Открыл мероприятие взвод почетного караула университета гражданской защиты МЧС. Все четко,...

Праздник спасателей - всегда яркое событие для минчан и гостей столицы. Открыл мероприятие взвод почетного караула университета гражданской защиты МЧС. Все четко, слаженно и отработано до мелочей. Именно так привыкли выполнять и свои задачи спасатели. И не только на суше. Зрители смогли также увидеть водный парад-фейерверк, гидроциклы, катера и понаблюдать за операцией водолазов по спасению человека.Продолжил мероприятия праздничный концерт. Все желающие смогли ознакомиться со спецтехникой МЧС. Отметим, история спасателей в нашей стране началась в конце 15-го века. Сегодня для решения возложенных задач созданы два десятка служб - спасательные, контролирующие, надзорные. Но основой является именно пожарная служба - и белорусские бойцы гордятся ей по праву.