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Сегодня в Глубоком открыли и памятный знак скворцу

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Глубоком проходит традиционный праздник вишни Врачи стали главными героями и на празднике вишни в Глубоком. Это восьмой фестиваль - с ярмаркой, театрализованным шествием и чествованием лучших работников...

Врачи стали главными героями и на празднике вишни в Глубоком. Это восьмой фестиваль - с ярмаркой, театрализованным шествием и чествованием лучших работников района - в том числе, сотрудников Глубокской больницы и волонтеров. Гости фестиваля могли посетить резиденцию Вишневой королевы. Причем в городе даже установлен памятник вишне и одна из улиц носит название Вишневая - заложен сад. Местные жители убеждены: местная ягода - самая вкусная.Как известно, это большой любитель вишни и гроза местных садоводов. Также состоялась вишневая свадьба и большая дегустация блюд из этой ягоды. Праздник продлится до позднего вечера. Впереди гостей ждет салют и по традиции состоится аукцион по продаже знаменитого вишневого пирога.