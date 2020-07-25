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Финал конкурса "Женщина года" состоялся во Дворце Республики. Почетного звания удостоены 38 белорусок

25.07.2020 20:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Финал республиканского конкурса "Женщина года" состоялся во Дворце Республики. Среди участниц - те, кто посвятил свою жизнь медицине, промышленности, сельскому хозяйству, воспитанию детей и образованию. Именно в этих сферах женщины успешно конкурируют с сильной половиной человечества. Всего 5 номинаций. Из 250 претенденток выбрали 38 победительниц из различных регионов страны. Женщинам вручили дипломы, цветы и, конечно, знак - символ конкурса - статуэтку "Васильковая жар-птица". В 12-й раз подряд лучших чествовала самая авторитетная женская организация - Белорусский союз женщин. 

Напомним, впервые конкурс "Женщина года" состоялся в 2009-м. Тогда лауреатами стали более 300 представительниц прекрасного пола. C тех пор чествование стало традиционным.

 
 
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Финал республиканского конкурса "Женщина года" состоялся во Дворце Республики. Среди участниц - те, кто посвятил свою жизнь медицине, промышленности, сельскому...
 
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