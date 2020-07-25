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Марьина Горка с размахом отметила День города
25.07.2020 21:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКолоритные торговые ряды, мастер-классы от ремесленников и большой концерт в формате оупен-эйр. Марьина Горка накануне с размахом отметила юбилей. Городу, который расположился буквально в самом сердце нашей страны, исполнилось 65 лет.
Поздравляли именинника не только местные жители, приехало и много гостей. Среди них и известные белорусские артисты. Впрочем, шумел и танцевал город-юбиляр до полуночи.
Завершающим аккордом праздника стал красочный фейерверк. А за несколько минут до этого зрителей вечернего шоу ждал видеосюрприз. Кадры визита и слова поздравления от Президента.
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Колоритные торговые ряды, мастер-классы от ремесленников и большой концерт в формате оупен-эйр. Марьина Горка накануне с размахом отметила юбилей. Городу, который...
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