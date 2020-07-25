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38 белорусок удостоены звания "Женщина года"

25.07.2020 22:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Финал республиканского конкурса "Женщина года" состоялся в Минске. Среди участниц - те, кто посвятил свою жизнь медицине, промышленности, сельскому хозяйству, воспитанию детей и образованию. Именно в этих сферах женщины успешно конкурируют с сильной половиной человечества. Всего 5 номинаций. Из нескольких сотен претенденток выбрали 38 победительниц из различных регионов страны.

Как прошла церемония награждения в этом году - в материале Александра Лучонка. Именно в Минской детской инфекционной больнице первыми начали принимать маленьких пациентов с подтвержденным COVID-19. К новому вызову медики были готовы. За последние годы клиника пережила серьезную модернизацию: оснащена одним из самых современных в стране отделений детской реанимации. И, конечно, ключевая роль в этом - руководителя. Марина Соколова в должности главврача уже почти 10 лет. Но, несмотря на административные обязанности, продолжает практиковать. Ведь не звание "женщины года", а здоровье юных пациентов для нее главная награда. 

А вот для Натальи Селях дело всей жизни - малая родина. Это деревня Гайна, Логойский район. В окрестностях белорусской Швейцарии женщина активно развивает экотуризм. Идея зародилась после того, как вместе с супругом обзавелись собственной пасекой.

Теперь здесь расположены не только домики с пчелиными ульями, оборудована контактная площадка домашних, диких животных и птиц. А окунуться в историю белорусской деревни можно благодаря аутентичному музею сельского быта. Ежегодно здесь бывают несколько сотен туристов. Хозяйка села признается: сверхзадача - сделать так, чтобы в первую очередь младшие поколения белорусов не забывали нашу культуру и традиции. 
38 белорусок удостоены звания "Женщина года".jpg


38 белорусок удостоены звания "Женщина года"


Представительниц абсолютно разных профессий сегодня объединила торжественная церемония награждения. Всего 38 победительниц из всех регионов страны. Каждая из них следует своим целям, и путь у каждой свой. Но все без исключения добились многого как в работе, так и в личной жизни. А звание "Женищна года" - еще одно подтверждение. 

Определять профессионалов своего дела, успешных и сильных, - традиция. Лауреатов конкурса выбирали уже в 12-й раз. Среди них - и аграрии, директора школ, бухгалтеры, швеи, успешные управленцы. Так, заместитель начальника полоцкого центра услуг Белагропромбанка Оксана Демьяненко получила награду за продвижение социальных проектов компании.


Победителей определили в 5 номинациях


Награды - за грамотное руководство, развитие села, вклад в культуру. Чествовали лидеров Белорусского союза женщин и, конечно, многодетных мам. Ведь за карьерой леди не забывают про семейный очаг. Например, Татьяна Шабусова воспитывает 10-ых детей, а параллельно еще и трудится бухгалтером. Каждый год становится все больше сфер, в которых женщины успешно конкурируют с сильной половиной человечества. Но каких бы высот не добивались эти дамы в профессиональном плане, они никогда не забывают о главном - просто быть женщинами. Что без сомнения нас, мужчин, особенно удивляет и вдохновляет. 

 
Теги: Минск
 
 
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Финал республиканского конкурса "Женщина года" состоялся в Минске. Среди участниц - те, кто посвятил свою жизнь медицине, промышленности, сельскому хозяйству,...
 
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