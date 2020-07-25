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В среднем каждый день в Беларуси спасатели дарят вторую жизнь 12 людям. Как готовят будущих героев?
25.07.2020 21:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРабота в МЧС - это не просто рядовое дежурство. Здесь трудятся квалифицированные специалисты, которые умеют оказывать первую помощь, противостоять техногенным катастрофам, справляться с последствиями природных катаклизмов.
О том, как готовят будущих спасателей, репортаж Владимира Королева. Огонь, темнота, дым, завалы. Этот учебно-тренировочный комплекс имитирует пожар в квартире или в частном доме. Главная задача для курсантов - привыкнуть к тому, что происходит при ЧС.
Замкнутое пространство, ограниченная видимость и неопределенность впереди. К такой ситуации спасатель должен быть готов психологически, ведь во многом от его действий зависит судьба пострадавших.
Нередко спасатели выезжают на дорожные происшествия - деформированный после аварии кузов не позволяет водителю или пассажирам покинуть разбитый автомобиль. Извлечь пострадавших под силу любому курсанту после года обучения на спецкурсе.
Алексей Котлеронок, курсант университета гражданской защиты МЧС Беларуси: “Чтобы его достать, необходимо сначала разобрать авто. Для этого имеется специальный инструмент гидравлический. Им спасатели перекусывают наименее прочные конструкции автомобиля, чтобы можно было поднять крышу и достать пострадавшего. При извлечении пострадавшего самое сложное - оставить шею в неподвижном состоянии. Спасатели до того, как извлекают, накладывают шину”.
Будущих спасателей учат с осторожностью относиться к любым завалам и провисаниям. Никогда не знаешь, где критическая точка в разрушенной от пожара постройке.
Курсантов учат оказывать первую помощь пострадавшим
Если спасатели оказались на месте ЧП раньше медиков, оказание первой помощи ложится на их плечи. Остановить артериальное кровотечение на руке и ноге помогает манекен Жорик. Из него сочится кровь, слышны крики и стоны - подобные занятия у курсантов проводятся регулярно, раз в месяц.
Андрей Корускевич, начальник кафедры университета гражданской защиты МЧС Беларуси: "В университете 6 факультетов, обучают не только юношей и девушек. Обучают гражданских специалистов, офицеров. Основные специальности - предупреждение и ликвидация ЧС и пожарно-промышленная безопасность".
Помните историю из детства? В темной-темной комнате была темная-темная дверь. Так вот, это именно про такой тренажер, который имитирует закопченные стены в подвале. Здесь абсолютно все черное, специально для нас здесь включили свет, на самом деле спасатели работают в абсолютной темноте.
В среднем спасатели ежедневно дарят вторую жизнь 12 пострадавшим
Многие практические занятия напоминают квест с целым набором правил и заданий. Обучение в игровой форме всегда усваивается лучше. В темноте курсанту нужно не только найти пострадавшего или ликвидировать пожар - важно научиться ориентироваться в пространстве, что поможет спасти жизнь и себе и пострадавшему. В среднем каждый день в Беларуси спасатели дарят вторую жизнь 12 людям.
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Работа в МЧС - это не просто рядовое дежурство. Здесь трудятся квалифицированные специалисты, которые умеют оказывать первую помощь, противостоять техногенным...
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