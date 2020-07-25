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Курсантов учат оказывать первую помощь пострадавшим





В среднем спасатели ежедневно дарят вторую жизнь 12 пострадавшим

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В среднем каждый день в Беларуси спасатели дарят вторую жизнь 12 людям. Как готовят будущих героев? Работа в МЧС - это не просто рядовое дежурство. Здесь трудятся квалифицированные специалисты, которые умеют оказывать первую помощь, противостоять техногенным...

Работа в МЧС - это не просто рядовое дежурство. Здесь трудятся квалифицированные специалисты, которые умеют оказывать первую помощь, противостоять техногенным катастрофам, справляться с последствиями природных катаклизмов.О том, как готовят будущих спасателей, репортажОгонь, темнота, дым, завалы. Этот учебно-тренировочный комплекс имитирует пожар в квартире или в частном доме. Главная задача для курсантов - привыкнуть к тому, что происходит при ЧС.Замкнутое пространство, ограниченная видимость и неопределенность впереди. К такой ситуации спасатель должен быть готов психологически, ведь во многом от его действий зависит судьба пострадавших.Нередко спасатели выезжают на дорожные происшествия - деформированный после аварии кузов не позволяет водителю или пассажирам покинуть разбитый автомобиль. Извлечь пострадавших под силу любому курсанту после года обучения на спецкурсе.Будущих спасателей учат с осторожностью относиться к любым завалам и провисаниям. Никогда не знаешь, где критическая точка в разрушенной от пожара постройке.Если спасатели оказались на месте ЧП раньше медиков, оказание первой помощи ложится на их плечи. Остановить артериальное кровотечение на руке и ноге помогает манекен Жорик. Из него сочится кровь, слышны крики и стоны - подобные занятия у курсантов проводятся регулярно, раз в месяц.Помните историю из детства? В темной-темной комнате была темная-темная дверь. Так вот, это именно про такой тренажер, который имитирует закопченные стены в подвале. Здесь абсолютно все черное, специально для нас здесь включили свет, на самом деле спасатели работают в абсолютной темноте.Многие практические занятия напоминают квест с целым набором правил и заданий. Обучение в игровой форме всегда усваивается лучше. В темноте курсанту нужно не только найти пострадавшего или ликвидировать пожар - важно научиться ориентироваться в пространстве, что поможет спасти жизнь и себе и пострадавшему. В среднем каждый день в Беларуси спасатели дарят вторую жизнь 12 людям.