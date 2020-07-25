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В Беларуси стартовал прием документов в вузы

25.07.2020 21:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Последний этап ЦТ в резервные дни прошел 23 июля, а значит - все желающие, которых было 64 тысячи, уже смогли проверить свои знания. Прием документов на бюджет продлится до 31 июля, на платную форму обучения - до 15 августа. 

О финишной прямой во взрослую жизнь репортаж Юлии Карпенко.  Простое правило жизни, как говорится, что посеешь… абитуриентка Валерия Николаева из деревни Стецки подтвердила в очередной раз. 100 баллов на ЦТ по белорусскому языку - многолетний труд и упорство.


Английский язык, карате, гитара и огород - смена труда, считает Валерия, тот же отдых, а количество знаний никак не зависит от количества репетиторов.


338 стобалльных результатов на ЦТ-2020 


В Беларуси стартовал прием документов в вузы


  Мама будущей студентки - учитель "мовы" в обычной сельской школе. За время своей работы подготовила уже не одного стобалльника.  А секрет успеха прост… 


15 абитуриентов набрали 100 баллов по двум предметам

В Беларуси стартовал прием документов в вузы


Выпускница 1-й столичной школы Евгения Корзун и ее учителя - пример отличной командной работы. Золотая медаль, 100 баллов на ЦТ по химии, 100 - по белорусскому языку - и цель поступить на химический факультет БГУ фактически достигнута. Сравнивая с проходными баллами на бюджет прошлого года, победа уже в кармане.  К слову, в этом году двери для студентов открыты в полусотне вузов страны, которые примут более 55 000 студентов, половина из них будут зачислены на бюджетную форму обучения. 


380 специальностей для абитуриентов


Да и выбор профессий очень велик - спектр специальностей в этом году пополнили еще 20 совершенно новых. Всего же студенты могут выбрать из 380 направлений в профессии. Прием документов в вузы на бюджет продлится до 31 июля, на платную форму обучения чуть дольше - до 15 августа. 

 
 
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Последний этап ЦТ в резервные дни прошел 23 июля, а значит - все желающие, которых было 64 тысячи, уже смогли проверить свои знания. Прием документов на бюджет...
 
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