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338 стобалльных результатов на ЦТ-2020





15 абитуриентов набрали 100 баллов по двум предметам





380 специальностей для абитуриентов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси стартовал прием документов в вузы Последний этап ЦТ в резервные дни прошел 23 июля, а значит - все желающие, которых было 64 тысячи, уже смогли проверить свои знания. Прием документов на бюджет...

Последний этап ЦТ в резервные дни прошел 23 июля, а значит - все желающие, которых было 64 тысячи, уже смогли проверить свои знания. Прием документов на бюджет продлится до 31 июля, на платную форму обучения - до 15 августа.О финишной прямой во взрослую жизнь репортажПростое правило жизни, как говорится, что посеешь… абитуриентка Валерия Николаева из деревни Стецки подтвердила в очередной раз. 100 баллов на ЦТ по белорусскому языку - многолетний труд и упорство.Английский язык, карате, гитара и огород - смена труда, считает Валерия, тот же отдых, а количество знаний никак не зависит от количества репетиторов.Мама будущей студентки - учитель "мовы" в обычной сельской школе. За время своей работы подготовила уже не одного стобалльника. А секрет успеха прост…Выпускница 1-й столичной школы Евгения Корзун и ее учителя - пример отличной командной работы. Золотая медаль, 100 баллов на ЦТ по химии, 100 - по белорусскому языку - и цель поступить на химический факультет БГУ фактически достигнута. Сравнивая с проходными баллами на бюджет прошлого года, победа уже в кармане. К слову, в этом году двери для студентов открыты в полусотне вузов страны, которые примут более 55 000 студентов, половина из них будут зачислены на бюджетную форму обучения.Да и выбор профессий очень велик - спектр специальностей в этом году пополнили еще 20 совершенно новых. Всего же студенты могут выбрать из 380 направлений в профессии. Прием документов в вузы на бюджет продлится до 31 июля, на платную форму обучения чуть дольше - до 15 августа.