Без кандидата и ее команды. Пикет в поддержку Тихановской в Бресте длился три часа

Источник материала: Tut.by

25 июля в брестском парке Воинов-интернационалистов прошел пикет в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской, которая объединилась со штабами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало после того, как Центризбирком отказал им в регистрации. Мепроприятие собрало около 2,5 тысячи человек, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.





Пикет прошел без кандидата и ее команды. Светлана Тихановская сегодня посещала Оршу , Могилев и Бобруйск.





Мероприятие в Бресте проходило в формате «свободного микрофона». Каждый мог выйти на сцену и рассказать собравшимся о том, что считает важным.

Чаще всего выступающие поднимали темы честных выборов и требовали выпустить политических заключенных . Выступления часто заканчивались скандированием «Жыве Беларусь», «Верым, можам, пераможам».

Видео: Васька Пилот

Пикет продолжался с 17.00 до 20.00. По оценке правозащитника Романа Кисляка, мероприятие посетило около 2,5 тысячи человек.











































