ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Без кандидата и ее команды. Пикет в поддержку Тихановской в Бресте длился три часа

25.07.2020 20:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

25 июля в брестском парке Воинов-интернационалистов прошел пикет в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской, которая объединилась со штабами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало после того, как Центризбирком отказал им в регистрации. Мепроприятие собрало около 2,5 тысячи человек, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.


Пикет прошел без кандидата и ее команды. Светлана Тихановская сегодня посещала Оршу, Могилев и Бобруйск.


Мероприятие в Бресте проходило в формате «свободного микрофона». Каждый мог выйти на сцену и рассказать собравшимся о том, что считает важным.

Чаще всего выступающие поднимали темы честных выборов и требовали выпустить политических заключенных. Выступления часто заканчивались скандированием «Жыве Беларусь», «Верым, можам, пераможам».

Видео: Васька Пилот

Пикет продолжался с 17.00 до 20.00. По оценке правозащитника Романа Кисляка, мероприятие посетило около 2,5 тысячи человек.












 
Теги: Брест, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мепроприятие собрало около 2,5 тысячи человек, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.
 
Новости дня
Новости общества
 
Умерла Любовь Даниловна, которая почти восемь лет сама ухаживала за дочкой в коме. Дочь тоже умерла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика