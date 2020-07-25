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Без кандидата и ее команды. Пикет в поддержку Тихановской в Бресте длился три часа
25.07.2020 20:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
25 июля в брестском парке Воинов-интернационалистов прошел пикет в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской, которая объединилась со штабами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало после того, как Центризбирком отказал им в регистрации. Мепроприятие собрало около 2,5 тысячи человек, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.
Пикет прошел без кандидата и ее команды. Светлана Тихановская сегодня посещала
Мероприятие в Бресте проходило в формате «свободного микрофона». Каждый мог выйти на сцену и рассказать собравшимся о том, что считает важным.
Чаще всего выступающие поднимали темы честных выборов и требовали выпустить
Видео:
Пикет продолжался с 17.00 до 20.00. По оценке правозащитника Романа Кисляка, мероприятие посетило около 2,5 тысячи человек.
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Мепроприятие собрало около 2,5 тысячи человек, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.
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