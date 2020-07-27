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Сильный дождь утром подтопил дороги в Минске - стояли троллейбусы

27.07.2020 09:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня утром был сильный дождь. Он подтопил проезжую часть в Заводском районе, подробности сообщает МЧС Минска.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В понедельник 27 июля с 7.50 в Минске шел сильный дождь — выпало 13 мм осадков при среднемесячной норме 90 мм.

Дождь подтапливал дороги, из-за этого стояли троллейбусы. Так, на пересечении улиц Крупской и Малинина троллейбусы № 30, 41, 47 останавливались примерно на 20 минут — с 7.56 до 8.16.

В течение дня планируется выпадение еще около 10 мм осадков, прогнозируют синоптики.

 
Теги: Минск
 
 
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Дождь подтапливал дороги, из-за этого стояли троллейбусы. Так, на пересечении улиц Крупской и Малинина троллейбусы № 30, 41, 47 останавливались примерно на 20 минут - с...
 
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