Сначала - жарко, потом - прохладно. Погода в Гродно в последнюю неделю июля

Источник материала: Tut.by

В Гродно в последнюю неделю июля сначала будет жарко, но дождливо, а потом похолодает — и снова будут идти дожди, сообщает pogoda.by.



Фото: @aleksei_a11, instagram.com

В понедельник — переменная облачность и без осадков. Воздух днем прогреется до +28 °С.

Во вторник также переменная облачность, днем возможен дождь. Температура воздуха — +15…27°С.

В среду переменная облачность и дожди. Днем возможна гроза. Ветер слабый, неустойчивый. Днем до +21°С.

В четверг почти все время — сплошная облачность и без осадков. Днем — сильный ветер, вечером — ясно. Днем будет до +22°С.

В пятницу будет дождливо, ветрено и прохладно. Днем до +19°С.

Хорошей недели!

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