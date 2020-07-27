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Сначала - жарко, потом - прохладно. Погода в Гродно в последнюю неделю июля

27.07.2020 10:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в последнюю неделю июля сначала будет жарко, но дождливо, а потом похолодает — и снова будут идти дожди, сообщает pogoda.by.


Фото: @aleksei_a11, instagram.com

В понедельник — переменная облачность и без осадков. Воздух днем прогреется до +28 °С.

Во вторник также переменная облачность, днем возможен дождь. Температура воздуха — +15…27°С.

В среду переменная облачность и дожди. Днем возможна гроза. Ветер слабый, неустойчивый. Днем до +21°С.

В четверг почти все время — сплошная облачность и без осадков. Днем — сильный ветер, вечером — ясно. Днем будет до +22°С.

В пятницу будет дождливо, ветрено и прохладно. Днем до +19°С.

Хорошей недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в последнюю неделю июля сначала будет жарко, но дождливо, а потом похолодает и снова будут идти дожди.
 
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