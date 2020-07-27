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Сначала - жарко, потом - прохладно. Погода в Гродно в последнюю неделю июля
27.07.2020 10:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в последнюю неделю июля сначала будет жарко, но дождливо, а потом похолодает — и снова будут идти дожди,
В понедельник — переменная облачность и без осадков. Воздух днем прогреется до +28 °С.
Во вторник также переменная облачность, днем возможен дождь. Температура воздуха — +15…27°С.
В среду переменная облачность и дожди. Днем возможна гроза. Ветер слабый, неустойчивый. Днем до +21°С.
В четверг почти все время — сплошная облачность и без осадков. Днем — сильный ветер, вечером — ясно. Днем будет до +22°С.
В пятницу будет дождливо, ветрено и прохладно. Днем до +19°С.
Хорошей недели!
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В Гродно в последнюю неделю июля сначала будет жарко, но дождливо, а потом похолодает и снова будут идти дожди.
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