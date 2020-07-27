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В Колодищах прошел фестиваль сельского бизнеса "Тутэйшая гаспадарка"
27.07.2020 09:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТренд на органические продукты активно развивается в Беларуси. Спрос на фрукты, овощи, молочные и мясные изделия без химии растет с каждым годом. Так, в Колодищах прошел фестиваль сельского бизнеса "Тутэйшая гаспадарка". Основные участники - фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств. Вся их продукция экологически чистая.
Галина Матюшенко, координатор проекта "Зеленое сельское хозяйство без границ": "Фестиваль "Тутэйшая гаспадарка" мы реализуем в рамках проекта “Зеленое сельское хозяйство без границ”. Проект финансируется Европейским союзом и реализуется в рамках программы “Латвия-Литва-Беларусь”. Он направлен на то, чтобы оказать содействие в развитии нашим фермерам, владельцам личных подсобных хозяйств, чтобы они от хобби переходили к более профессиональной деятельности на земле".
Гости ярмарки смогли узнать о качестве продукта лично у экопроизводителя и попробовать чипсы из капусты "кейл", перепелиные яйца с пряностями и натуральный яблочный сидр.
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Тренд на органические продукты активно развивается в Беларуси. Спрос на фрукты, овощи, молочные и мясные изделия без химии растет с каждым годом. Так, в Колодищах...
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