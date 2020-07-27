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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Колодищах прошел фестиваль сельского бизнеса "Тутэйшая гаспадарка" Тренд на органические продукты активно развивается в Беларуси. Спрос на фрукты, овощи, молочные и мясные изделия без химии растет с каждым годом. Так, в Колодищах...

Тренд на органические продукты активно развивается в Беларуси. Спрос на фрукты, овощи, молочные и мясные изделия без химии растет с каждым годом. Так, в Колодищах прошел фестиваль сельского бизнеса "Тутэйшая гаспадарка". Основные участники - фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств. Вся их продукция экологически чистая.Гости ярмарки смогли узнать о качестве продукта лично у экопроизводителя и попробовать чипсы из капусты "кейл", перепелиные яйца с пряностями и натуральный яблочный сидр.