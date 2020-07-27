|
В Витебске задержали женщину, которая «разводила» продавцов на «Славянском базаре»
27.07.2020 11:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске задержали жительницу Минска, которая обманывала продавцов на «Славянском базаре». Женщина выбирала какую-либо мелочь, предлагала для расчета крупную купюру, заговаривала продавца и уходила — с товаром, сдачей и своей купюрой,
34-летняя женщина специально приехала из Минска на фестиваль. Высматривала торговые точки, где было много наличных денег. Делала вид, что хочет купить какую-то безделушку, и предлагала продавцу крупную купюру.
Пока продавец отсчитывал сдачу, покупательница отвлекала его внимание разговорами, поиском копеек для удобства расчета. И незаметно прятала в карман свои деньги. В итоге уходила с товаром, сдачей и своей же купюрой.
«Работала» минчанка не одна, а с приятельницами. Если им попадался особо невнимательный продавец, его могли «развести» на деньги снова.
Женщину задержали с поличным, когда она обманывала очередного продавца.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина выбирала какую-либо мелочь, предлагала для расчета крупную купюру, заговаривала его и уходила - с товаром, сдачей и своей купюрой.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)