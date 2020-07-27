В Витебске задержали женщину, которая «разводила» продавцов на «Славянском базаре»

Источник материала: Tut.by

В Витебске задержали жительницу Минска, которая обманывала продавцов на «Славянском базаре». Женщина выбирала какую-либо мелочь, предлагала для расчета крупную купюру, заговаривала продавца и уходила — с товаром, сдачей и своей купюрой, рассказывает милиция региона.





34-летняя женщина специально приехала из Минска на фестиваль. Высматривала торговые точки, где было много наличных денег. Делала вид, что хочет купить какую-то безделушку, и предлагала продавцу крупную купюру.

Пока продавец отсчитывал сдачу, покупательница отвлекала его внимание разговорами, поиском копеек для удобства расчета. И незаметно прятала в карман свои деньги. В итоге уходила с товаром, сдачей и своей же купюрой.

«Работала» минчанка не одна, а с приятельницами. Если им попадался особо невнимательный продавец, его могли «развести» на деньги снова.

Женщину задержали с поличным, когда она обманывала очередного продавца.

Заявления написали два продавца. Но похожих историй может быть больше, считают в милиции. Если вы пострадали от действий женщины на снимке, обращайтесь в любой отдел милиции или по телефону 102.