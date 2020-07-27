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Полупрозрачность и роскошная женственность - это про шифоновое платье

27.07.2020 18:12 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Антиобраз

Нежное воздушное шифоновое платье в пол. Оно просто прекрасно.И каждая девушка может почувствовать себя в ней музой. Но только чаще всего подобные платья висят в шкафу, потому что считаются мало уместными для города.Такое мнение подтверждает и этот образ.В таком виде хорошо отправиться на курорт и погулять по морскому побережью. Но такое платье можно и нужно комплектовать не только минималистичной обувью и маленькой сумочкой.

Что в тренде?

Этим летом в тренде полупрозрачность и роскошная женственность. А значит, и платья из шифона в модной теме. Самый популярный фасон сезона - струящееся свободное макси. Актуальные платья украшены трендовыми элементами - необычными рукавами, плиссе и оборками. В таком наряде чувствуется стихия  моря даже за тысячи километров от большой воды. И это нужно использовать в плюс личному стилю.

Трендовый образ № 1

Адаптируем курортное платье к городским будням. Расслабленную ауру приглушаем более серьезной кожаной курткой. Ее округлые формы созвучны с воланами на платье. Еще один секрет образа - правильная работа с оттенками. Разбираем принт платья на отдельные цвета.Зеленый поддерживаем бутылочным цветом куртки, а розовый - бардовыми босоножками. И последние штрихи - это молочная сумка на плече и крупные квадратные очки.

Трендовый образ № 2

А этот образ для тех, кто хочет покреативить и использовать платье по-новому.

Превращаем шифоновое платье в удлиненную летнюю рубашку, просто расстегнув часть пуговиц. Для нижнего слоя используем брюки в тон.В этот легкий образ прекрасно впишутся изящные босоножки на каблуке.Осталось добавить акцентную деталь – это маленькая сумочка цвета фуксии. Не помешает и трендовая бижутерия - это крупная золотая цепь. Одним словом, не позволяйте пылиться своему шифоновому платью, а носите его  и в пир, и в мир, и в добрые люди.

Модные выводы

Курортное платье-макси из шифона в городе смотрится странно с маленькой сумочкой и лаконичной обувью.

А вместе с кожаной курткой и босоножками подходящих оттенков, с квадратными очками и молочной сумочкой оно выглядит органично на улицах мегаполиса. 

Отличная идея использовать полупрозрачное платье в качестве летней удлиненной рубашки с брюками в тон, босоножками на каблуке, акцентной сумочкой и крупной цепью. 

 
 
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Антиобраз Нежное воздушное шифоновое платье в пол. Оно просто прекрасно.И каждая девушка может почувствовать себя в ней музой. Но только чаще всего подобные...
 
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