Верховный суд оглашает приговор по «делу Втюрина»

Источник материала: Tut.by

Более четырех месяцев в Верховном суде слушалось уголовное дело в отношении 16 фигурантов, в том числе экс-замглавы Совбеза Андрея Втюрина. Обвиняемым вменяли получение взяток, вторым — дачу взяток. Сегодня Верховный суд огласил приговор.





Для рассмотрения этого уголовного дела был выделен большой зал, который вмещает более 100 человек, но полностью места в нем были заняты только в первый день рассмотрения процесса, в остальные дни присутствовали несколько слушателей. На скамье подсудимых — 16 человек . 12 за решеткой, еще четверым избрана иная мера пресечения: домашний арест, залог, подписка о невыезде.

По версии государственного обвинения, одни фигуранты получали взятки за поставку нужного оборудования (ст. 430 УК Получение взятки), а вторые — передавали взятки за возможность заключить выгодный контракт (ст. 431 Дача взятки). Среди обвиняемых — заместитель госсекретаря Совбеза Андрей Втюрин, председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр», председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» Феликс Касперович, генеральный директор «Белтелекома» исчислялись сотнями тысяч долларов, как сообщал Комитет государственной безопасности, у взяткополучателей изъято более 1,65 млн долларов, 62 тысяч евро, более 1 килограмма золота.





— Коррупция оказывает исключительно вредное влияние, — говорил во время прения сторон государственный обвинитель Сергей Гиргель и отметил, что вина всех 16 фигурантов доказана.

За полчаса до начала суда возле зала собиралось около 100 человек, обвиняемые из клетки вглядывались, кто пришел их поддержать. Некоторые слушатели подходили ближе, чтобы улыбкой или рукой поприветствовать фигурантов. Верховный суд огласил приговор.

Какое наказание получили фигуранты уголовного дела?



Втюрин справа. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Андрей Втюрин, заместитель Государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь, признан виновным в получении взятки в 192 000 долларов — 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, лишен звания полковник, конфискация 192 тысяч долларов.

Феликс Касперович, председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр», признан виновным в получении совместно с Подгорным взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов — 7,5 года лишения свободы.

Андрей Подгорный, заместитель начальника Главного управления информационных технологий Национального банка Республики Беларусь, признан виновным в получении совместно с Касперовичем взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов — 7,5 года лишения свободы, конфискация 526 тысяч долларов, остальную сумму он уже погасил.

Сергей Сиводедов, генеральный директор «Белтелекома», взятка в сумме не менее 470 тысяч долларов и 15 000 евро — 7 лет лишения свободы. Была применена ст. 69 УК, так как он выполнил досудебное соглашение.

Владимир Жилин, фактический руководитель «Мобильного сервиса» (Минск), в виде взяток передал 900 250 долларов — 4 года лишения свободы.

Юрий Пономарев, исполнительный директор Банка БелВЭБ, взятка в 13 тысяч долларов, а также выгода имущественного характера на сумму 1 тысяча фунтов стерлингов — 3 года лишения свободы.

Александр Бровка, представитель «Мобильного сервиса», признан виновным в даче взяток в общей сумме 13 тысяч долларов, а также предоставлении выгоды имущественного характера на сумму 1000 фунтов стерлингов — 4 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение.

Виталий Горбачев, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин России, передал взятки в сумме не менее 190 тысяч долларов — 2 года лишения свободы.

Владимир Казанцев, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин России, передал взятки в сумме не менее 190 тысяч долларов — 2 года лишения свободы.

Михаил Пригара, представитель «АМТ-Груп Интернешнл» (Минск), в виде взятки дал 285 тысяч долларов — 3 года лишения свободы.

(Обновляется)