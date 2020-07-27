Прогноз погоды на неделю: то жарко, то прохладно, но все время - с дождями и грозами

Источник материала: Tut.by

Июльская погода в этом году напоминает «природные качели» — несколько дней тепло, затем прохладно. Не изменится характер атмосферных процессов и на этой неделе. Еще три дня хозяином погоды будут теплые воздушные массы, а в последних числах июля и в начале августа вновь будет прохладно. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

28 июля, во вторник, погодные условия будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. Ночью местами, днем на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах — с грозами. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12…+18 °С, максимальная днем +24…+30 °С.

29 июля, в среду, на значительной части территории страны сохранится теплый воздух, но из-за влияния активного атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы, ожидается много облаков. Ночью преимущественно в западных районах, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди различной интенсивности. В отдельных районах прогремят грозы. В дневные часы при активном развитии грозовых облаков местами не исключены сильные дожди, в отдельных районах с градом. Ночью и утром местами могут возникать непродолжительные туманы. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +14…+20 °С, днем от +21 °С по северо-западу до +31 °С по юго-востоку страны.

30 июля, в четверг, фронтальные разделы покинут Беларусь и погоду в основном будет определять поле пониженного атмосферного давления, сформированное в сырой, прохладной воздушной массе, поступающей с Балтийского моря. Ожидается облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы в низких местах и вблизи водоемов могут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +10…+16 °С, по юго-востоку до +18 °С, днем +18…+24 °С, по югу Брестской и Гомельской областей на пару градусов теплее.

В пятницу, 31 июля, на погоду вновь будет влиять фронтальный раздел с северо-запада Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части страны кратковременные дожди. В дневные часы возможны грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8…+14 °С, максимальная днем +16…+22 °С, по юго-востоку до +24 °С.

По предварительному прогнозу в предстоящие выходные характер погоды существенно не изменится.