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Инклюзивная игровая площадка в Могилевском специализированном доме ребенка

27.07.2020 18:12 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Благодаря государственному и частному партнерству удается реализовать много социально значимых проектов. Один из таких - инклюзивная игровая площадка в Могилевском специализированном доме ребенка. Игровой комплекс адаптирован для малышей с особенностями развития. 

Олеся Целуйко, психолог Могилевского специализированного дома ребенка: "Вот эти качели, здесь можно заезжать на коляске. Море чувств и радости, и ты рядом со здоровыми детьми. С точки зрения психологии, ты летишь и еще укрепляешь вестибулярный аппарат".

Для счастливого детства нужны лошадки-качалки, качельки, карусельки. И для детей, которые воспитываются в Доме ребенка, нет исключения. На этой площадке шумно. Хорошая погода манит на улицу, и летом количество прогулок в распорядке дня интерната  увеличивается. 

Виктория Романенко, юрисконсульт Могилевского специализированного дома ребенка: "Она стоила 11,5 тыс. Часть денег собрали на марафоне благотворительном, помогли и просто неравнодушные люди".

Качели в детстве - любимое развлечение. По сути, это как мамины укачивания. Психологи в Доме ребенка уверяют, что, качаясь на качелях, дети компенсируют недостаток внимания со стороны родителей. Ведь одна из главных задач - устройство малышей в семью, а это лучшая реабилитация для особенных детей. 

 
 
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Благодаря государственному и частному партнерству удается реализовать много социально значимых проектов. Один из таких - инклюзивная игровая площадка в...
 
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