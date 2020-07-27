Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Инклюзивная игровая площадка в Могилевском специализированном доме ребенка Благодаря государственному и частному партнерству удается реализовать много социально значимых проектов. Один из таких - инклюзивная игровая площадка в...

Благодаря государственному и частному партнерству удается реализовать много социально значимых проектов. Один из таких - инклюзивная игровая площадка в Могилевском специализированном доме ребенка. Игровой комплекс адаптирован для малышей с особенностями развития.Для счастливого детства нужны лошадки-качалки, качельки, карусельки. И для детей, которые воспитываются в Доме ребенка, нет исключения. На этой площадке шумно. Хорошая погода манит на улицу, и летом количество прогулок в распорядке дня интерната увеличивается.Качели в детстве - любимое развлечение. По сути, это как мамины укачивания. Психологи в Доме ребенка уверяют, что, качаясь на качелях, дети компенсируют недостаток внимания со стороны родителей. Ведь одна из главных задач - устройство малышей в семью, а это лучшая реабилитация для особенных детей.