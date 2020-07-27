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Геннадий Давыдько: "Кто вы такие, чтобы говорить от имени всего народа?"
27.07.2020 12:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПредседатель постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Геннадий Давыдько - о провокационных заголовках, призывах, передергивании фактов, оскорблениях и хамстве в медиапространстве: "Этические законы должны превращаться в административные. Хотелось бы, чтобы использование информационных технологий, которые пришли к нам не от друзей, было прописано в рамках законодательства. Думаю, что после выборов нам предстоит большая работа в нашей комиссии". И об "опросах" в интернете: "Давайте проведем в курятнике голосование о популярности лисы - она там и 3 % не наберет!"
Подробности - на Первом национальном канале Белорусского радио.
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Председатель постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Геннадий Давыдько - о провокационных заголовках,...
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