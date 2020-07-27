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В городском саду Бреста воссоздадут домик 1925 года

27.07.2020 13:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Городском саду Бреста воссоздадут домик 1925 года, сообщил в своем телеграм-канале мэр Александр Рогачук.


Фото: Александр Рогачук

Глава города опубликовал дизайн-проект строящегося здания. В его основу лег эскиз здания 1925 года, которое находилось в Городском саду.

«Это будет стилизованная торговая точка с прохладительными напитками и мороженым», — рассказал Рогачук.

Своим мнением по поводу объекта можно поделиться по электронной почте. Пишите на ispolkombrest@brest.by.


 
Теги: Брест
 
 
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Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Александр Рогачук.
 
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