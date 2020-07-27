Источник материала: Tut.by

В Городском саду Бреста воссоздадут домик 1925 года, сообщил в своем телеграм-канале мэр Александр Рогачук .



Фото: Александр Рогачук

Глава города опубликовал дизайн-проект строящегося здания. В его основу лег эскиз здания 1925 года, которое находилось в Городском саду.

«Это будет стилизованная торговая точка с прохладительными напитками и мороженым», — рассказал Рогачук.

Своим мнением по поводу объекта можно поделиться по электронной почте. Пишите на ispolkombrest@brest.by.



