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В городском саду Бреста воссоздадут домик 1925 года
27.07.2020 13:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Городском саду Бреста воссоздадут домик 1925 года, сообщил в своем
Глава города опубликовал дизайн-проект строящегося здания. В его основу лег эскиз здания 1925 года, которое находилось в Городском саду.
«Это будет стилизованная торговая точка с прохладительными напитками и мороженым», — рассказал Рогачук.
Своим мнением по поводу объекта можно поделиться по электронной почте. Пишите на ispolkombrest@brest.by.
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Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Александр Рогачук.
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