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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как не стать жертвой фишинга Знаете ли вы, что такое фишинг? В переводе с английского это "рыбалка". Однако в случае виртуального фишинга уловом являются персональные данные доверчивых...

Знаете ли вы, что такое фишинг? В переводе с английского это "рыбалка". Однако в случае виртуального фишинга уловом являются персональные данные доверчивых пользователей. А крючком - поддельные интернет страницы, созданные рыбаками, то есть киберпреступниками.Вас уведомляют, что вы счастливчик и стали обладателем крупного выигрыша. Для его получения вам нужно всего лишь ввести данные паспорта и карты. Название сайта может быть практически идентичным названию сайта банка, авиакомпании или популярного сервиса оплаты услуг. Разница в 1 символе или в доменном имени.Люди старшего поколения зачастую рискуют стать жертвами СМС-фишинга. Приходит СМС, в котором сообщают о крупном выигрыше. Далее по классике. Вводятся личные данные. Итог: деньги украдены. На паспорт зарегистрирована фирма или взят кредит.Таким образом, часто мошенники знают, как зовут жертву, ее телефон, адрес и не только. Это заставляет доверчивых граждан верить аферистам.Также популярным методом обмана является голосовой фишинг, то есть вишинг. Мошенники звонят клиентам банков, представляются сотрудниками службы безопасности и под разными предлогами просят предоставить информацию о картах. Например, говорят, что вас взломали. Вот-вот денег не станет.Итак, каким правилам необходимо следовать, чтобы не стать жертвой мошенников?Не скачивайте файлы, которые прислали вам незнакомые лица. Используйте надежные пароли и никому их не сообщайте. В том числе и сотрудникам банков. У действительных специалистов по умолчанию имеется вся необходимая информация о клиенте. Будьте максимально внимательны при пересылке паспортных данных даже знакомым контактам.К слову, сегодня на уровне государства принимаются активные меры для повышения уровня информационной грамотности граждан.Если вы подозреваете, что стали жертвой фишинговой атаки, обратитесь в правоохранительные органы. Также рекомендуется сообщить в Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты. Организация изучит ситуацию и даст свою оценку. Это позволит улучшить методы борьбы с кибераферистами.