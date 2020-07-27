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Анархиста Полиенко выпустили на свободу и завели против него административное дело вместо уголовного
27.07.2020 14:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Анархиста Дмитрия Полиенко выпустили на свободу, а также прекратили в его отношении уголовное дело об оскорблении сотрудника милиции. Об этом
В субботу, 25 июля, активиста анархистского движения Дмитрия Полиенко выпустили на свободу после 15 суток ареста. Ранее
Также было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении Полиенко по факту оскорбления сотрудника милиции. Об этом
Напомним, Дмитрий Полиенко был задержан 8 июля и спустя два дня решением суда
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Анархиста Полиенко выпустили на свободу и завели против него административное дело вместо уголовного
Анархиста Дмитрия Полиенко выпустили на свободу, а также прекратили в его отношении уголовное дело об оскорблении сотрудника милиции.
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