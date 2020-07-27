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Анархиста Полиенко выпустили на свободу и завели против него административное дело вместо уголовного

27.07.2020 14:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Анархиста Дмитрия Полиенко выпустили на свободу, а также прекратили в его отношении уголовное дело об оскорблении сотрудника милиции. Об этом сообщает «Радио Свобода».


Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

В субботу, 25 июля, активиста анархистского движения Дмитрия Полиенко выпустили на свободу после 15 суток ареста. Ранее сообщалось, что активисту дали еще два срока по 15 суток, и в общей сложности ему предстояло отбыть 45 суток ареста и выйти не ранее 23 августа. Теперь в любой момент его могут отправить отбывать оставшийся срок.

Также было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении Полиенко по факту оскорбления сотрудника милиции. Об этом сообщила его жена Анастасия в своем Facebook, приложив соответствующее постановление, где указано, что в отправленных Полиенко сотруднику милиции в соцсети «ВКонтакте» сообщениях «имеется негативная оценка лица». Однако решено было переквалифицировать обвинения со статьи 189 Уголовного кодекса об оскорблении на аналогичную статью 9.3 Кодекса об административных правонарушениях, так как сообщения не были «распространены в глобальной компьютерной сети Интернет широкому кругу лиц».

Напомним, Дмитрий Полиенко был задержан 8 июля и спустя два дня решением суда приговорен к административному аресту на 15 суток за призывы к участию в несанкционированном массовом мероприятии — флешмобе, где люди с балконов своих домов должны были греметь кастрюлями.

 
 
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Анархиста Дмитрия Полиенко выпустили на свободу, а также прекратили в его отношении уголовное дело об оскорблении сотрудника милиции.
 
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