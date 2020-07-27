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Сильные ливни, ветер до 15−20 м/с, град. Объявлен оранжевый уровень до вечера понедельника
27.07.2020 15:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во второй половине дня понедельника нас ожидают грозы и сильный ветер. О неблагоприятных явления предупреждает Белгидромет Минприроды.
«27 июля с 15.30 во многих районах республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, град», — сообщают синоптики.
Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до 23 часов.
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Во второй половине дня понедельника нас ожидают грозы и сильный ветер.
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