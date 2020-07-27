Сильные ливни, ветер до 15−20 м/с, град. Объявлен оранжевый уровень до вечера понедельника

Источник материала: Tut.by

Во второй половине дня понедельника нас ожидают грозы и сильный ветер. О неблагоприятных явления предупреждает Белгидромет Минприроды.



Фото: Станислав Коршунов

«27 июля с 15.30 во многих районах республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, град», — сообщают синоптики.

Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до 23 часов.

По предварительному прогнозу , в течение недели будут идти дожди. Во вторник ночью местами, днем на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах — с грозами. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12…18 °С, максимальная днем +24…30 °С.