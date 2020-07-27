|
Снова жарко. Погода в Гомеле на неделе
27.07.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Июль не намерен сдавать свои позиции, и в ближайшие дни в Гомель вернется настоящее лето,
Жарко уже в понедельник — столбик термометра поднимется до +32 °C, осадков не ожидается.
Во вторник +29 °C, после обеда возможны грозы.
В среду +32 °C и южный ветер порывами 13 м/с.
В четверг +25 °C и осадки.
В пятницу такая же температура, но без дождей.
Хорошей недели, друзья!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Июль не намерен сдавать свои позиции, и в ближайшие дни в Гомель вернется настоящее лето, обещает pogoda.by.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)