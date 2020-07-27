Снова жарко. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

Июль не намерен сдавать свои позиции, и в ближайшие дни в Гомель вернется настоящее лето, обещает pogoda.by.



Фото: Reuters

Жарко уже в понедельник — столбик термометра поднимется до +32 °C, осадков не ожидается.

Во вторник +29 °C, после обеда возможны грозы.

В среду +32 °C и южный ветер порывами 13 м/с.

В четверг +25 °C и осадки.

В пятницу такая же температура, но без дождей.

Хорошей недели, друзья!

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