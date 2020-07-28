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В витебской квартире хозяева обнаружили змею. И это не гадюка или медянка

28.07.2020 13:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Змею необычного окраса обнаружили хозяева квартиры и вызвали МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: МЧС

Сообщение о том, что в квартире по улице Жесткова в Витебске нашли змею, поступило спасателям 28 июля. Опасна она или нет, хозяева не знали.

Прибывшие спасатели отловили змею. Оказалась, что это синалойская молочная змея — небольшая неядовитая змея семейства ужеобразных. Ее ареал обитания Мексика, но таких змей часто заводят любители из-за красивого окраса и простоты в содержании.

Змею временно приютил Витебский зоопарк.

 
Теги: Витебск
 
 
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Сообщение о том, что в квартире по улице Жесткова в Витебске нашли змею, поступило спасателям 28 июля. Опасна она или нет, хозяева не знали.
 
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