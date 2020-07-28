|
А.Лукашенко: Cистема нацбезопасности создана усилиями народа
28.07.2020 13:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрезидент Александр Лукашенко убежден в правильности курса на создание надежной системы нацбезопасности. Разговор об этом зашел в войсковой части 3214 на встрече с руководством и личным составом ведомств, которые формируют ту самую систему национальной безопасности. Создана национальная военная школа, развивается собственный военпром. И по данным международного рейтинга военной мощи, армия Беларуси занимает 53-е место из почти 140 стран. Позади остались многие страны НАТО. Но так было не всегда! Первые годы белорусского суверенитета были непростыми.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Кто постарше из вас, помнит начало 90-х годов, развал Советского Союза и первые шаги Беларуси в суверенную жизнь. Тогда бездумно разрушались силовые органы и превращалась в металлолом боевая техника, массово увольнялись высококлассные военные профессионалы, вынужденные ради пропитания своих семей соглашаться на самую низкооплачиваемую работу. Денежное довольствие офицеров, оставшихся в армейском строю, сократилось в несколько раз. Командир взвода в те годы получал до $15, командир полка - $35. Было трудно, сложно, но мы преодолели этот период и выстояли. Мы выбрали верные ориентиры и можем сказать, что система нашей национальной безопасности создана усилиями всего нашего народа. Нам никто ничего не подарил, мы никому ничем не обязаны".
Мобильность армии укрепляет вооружение. Автопарк внутренних войск в этом году пополнили 70 единиц техники, причем половина белорусские. Александр Лукашенко ознакомился с новейшими боевыми машинами и понаблюдал за мастерским выполнением бойцами тактико-специального задания. Кстати, в ближайшее время будут улучшены и жилищные условия военнослужащих. На территории части 3214 откроется новое комфортное общежитие в девять этажей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Александр Лукашенко убежден в правильности курса на создание надежной системы нацбезопасности. Разговор об этом зашел в войсковой части 3214 на встрече с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)