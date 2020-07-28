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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А.Лукашенко: Cистема нацбезопасности создана усилиями народа Президент Александр Лукашенко убежден в правильности курса на создание надежной системы нацбезопасности. Разговор об этом зашел в войсковой части 3214 на встрече с...

Президент Александр Лукашенко убежден в правильности курса на создание надежной системы нацбезопасности. Разговор об этом зашел в войсковой части 3214 на встрече с руководством и личным составом ведомств, которые формируют ту самую систему национальной безопасности. Создана национальная военная школа, развивается собственный военпром. И по данным международного рейтинга военной мощи, армия Беларуси занимает 53-е место из почти 140 стран. Позади остались многие страны НАТО. Но так было не всегда! Первые годы белорусского суверенитета были непростыми.Мобильность армии укрепляет вооружение. Автопарк внутренних войск в этом году пополнили 70 единиц техники, причем половина белорусские. Александр Лукашенко ознакомился с новейшими боевыми машинами и понаблюдал за мастерским выполнением бойцами тактико-специального задания. Кстати, в ближайшее время будут улучшены и жилищные условия военнослужащих. На территории части 3214 откроется новое комфортное общежитие в девять этажей.