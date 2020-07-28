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В Добрушском районе женщина родила в такси
28.07.2020 13:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Добрушском районе женщина родила прямо в такси. Подробности
О необычной поездке водитель такси Александр до сих пор рассказывает с волнением.
— Заказ на машину поступил из агрогородка Жгунь, — восстанавливает события этого понедельника таксист. — Женщина сообщила, что ей нужно ехать в добрушскую поликлинику к врачу на осмотр. В разговоре пожаловалась на боли в области живота.
В пути пассажирке стало хуже, она попросила ехать быстрее. А потом у женщины начались роды. Александр поехал еще быстрее.
В какой-то момент таксисту даже пришлось включить «аварийку» и выехать на встречную полосу. К счастью, другие автомобилисты уступали дорогу его авто.
У приемного отделения к автомобилю уже спешили медработники. Роды у женщины решили принимать прямо в машине.
Водитель вышел из салона и переживал за исход на улице.
В 12 часов 7 минут у пассажирки родился мальчик.
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В пути у беременной пассажирки болел живот, она попросила ехать быстрее. А потом у женщины начались роды.
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