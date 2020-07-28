«Задерживали не те, что сегодня дают показания об этом в суде». В Гомеле судят сына журналистов

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Гомеле суд продолжил рассмотрение административного дела 18-летнего сына гомельских журналистов независимых изданий БелаПАН и «КП в Беларуси» Юрия Германовича. Его обвиняют в мелком хулиганстве: якобы молодой человек приставал к прохожим и размахивал руками — за что и был задержан сотрудниками милиции.



Фото: Елена Бычкова, TUT.BY

Напомним, в День независимости учащегося колледжа искусств им. Соколовского Юрия Германовича и его приятеля, школьника Игоря Матюшкина на улице Трудовой в Гомеле задержали сотрудники ОМОН и отвели в микроавтобус, после чего отвезли в отделение милиции Центрального района. Игоря вскоре опустили, так как он несовершеннолетний, а на Юрия составили протокол за мелкое хулиганство и отправили в ИВС, где он находился до девяти вечера.

Теперь его судят — в Гомеле прошло уже второе заседание.

Из материалов следует, что Германовича задержали за то, что он, «находясь в общественном месте, умышленно из хулиганских побуждений назойливо приставал к гражданам, размахивал руками, мешал проходу, держал их за руки и препятствовал их свободе передвижения, чем нарушил общественный порядок и спокойствие граждан».

Парень с протоколом категорически не согласен и говорит, что ничего не нарушал, а просто шел с приятелем на пляж.

Сегодня в суд вызвали свидетелей по делу — сотрудников милиции, которые задерживали парней и составляли на них протоколы. На прошлое заседание они не явились.

Для рассмотрения дела в тот раз выделили один из самых маленьких залов суда. Обвиняемый, его адвокат, родители и журналисты удивились: зал был битком набит крепкими молодыми людьми. Места для остальных желающих присутствовать на процессе почти не осталось. Для чего на заседание пришло столько молодых людей в масках, очень похожих на сотрудников милиции в штатском, которые прятали глаза для фото, так и осталось непонятным.



На суд по делу Германовича пришли 13 крепких парней. Они заняли почти все местав зале. Адвокат обвиняемого Сергей Краснов считает, что таким образом на его подзащитного оказывается психологическое давление.

Судья Олеся Осипова попросила собравшихся сесть — но сесть было некуда.

— Все места уже заняты, — заявил адвокат Юрия Сергей Краснов. — Учитывая, что данные лица являются сотрудниками правоохранительных органов, расцениваю этот факт как давление на моего подзащитного. Родные и люди, которые пришли поддержать моего подзащитного, не могут из-за них поместиться в зале. Я попросил бы часть этих людей удалить из зала.

Судья попросила выйти из зала трех свидетелей: места освободились, группа поддержки Юрия кое-как разместилась на скамьях, заседание началось.

Первым показания в суде дал участковый Дмитрий Кравченко, который составлял на Юрия протокол.

Кравченко рассказал, что обвиняемого к нему в отдел доставили сотрудники ОМОНа, которые пояснили, что они осуществляли охрану общественного порядка и к ним обратились люди, которые сказали, что Юрий к ним приставал и нарушал общественный порядок.

— Установили ли вы граждан, которые указывали на правонарушение обвиняемого? — спросила судья.

— Нет, эти граждане не установлены.

Также Кравченко пояснил, что он просматривал видеозаписи с камер видеонаблюдения в месте задержания Германовича, но его действия не попали в радиус их наблюдения.

— Германович в поле зрения этих камер попал? — интересуется защитник Краснов.

— Нет.

— Каким процессуальным документом оформляли просмотр камер? — задает вопрос адвокат.

— Никаким. Это была моя личная просьба.

Напомним, на прошлом судебном заседании адвокат Германовича ходатайствовал перед судом истребовать запись с камер видеонаблюдения, установленных на фасаде ювелирного магазина. «Если подзащитный действительно ходил и размахивал руками и приставал к прохожим, это будет видно на записи», — посчитал защитник. Но суд ходатайство отклонил.

На этот раз судья сообщила, что видеозаписи с камер наблюдения, установленных на ювелирном магазине, не сохранились, так как время их хранения истекло.



Юрий Германович

Следующим показания давал сотрудник ОМОН Евгений Архипенко. Это он задерживал Германовича.

— Что он [Юрий] конкретно сделал? — задает вопрос адвокат.

— Назойливо приставал к гражданам и размахивал руками.

— Вы сами это видели?

— Нет. К нам обратились двое граждан, пояснили, что к ним пристают два молодых человека, один из них с рюкзаком. Обратившиеся — мужчина и женщина, женщину они сильно напугали.

- Анкетные данные обратившихся граждан вы устанавливали?

— Нет, граждане отказались, пожелали быть неизвестными.

— То есть вы даже паспорта у них не проверяли?

— Они сказали, что не хотят давать свои данные. А тогда проходило массовое мероприятие, День независимости, мы должны были отреагировать.

— Хорошо, к вам обращаются двое граждан и показывают конкретно на двух молодых людей, которые к ним приставали?

— Нет, конкретно они не показывали, сказали, что у одного из них рюкзак. Мы когда подошли, увидели, то увидели, что у одного молодого человека рюкзак, и он активно жестикулировал и мешал проходу людей.



Сотрудник ОМОН Евгений Архипенко (в первом ряду в центре), который рассказал суду, что Германович размахивал руками и приставал к прохожим.

Следующим показания давал коллега Архипенко — омоновец Сергей Женило. Он повторил рассказ Евгения.

После показаний сотрудников ОМОН обвиняемый Юрий Германович сообщил суду, что задерживали его совсем не эти люди, которые сегодня дают показания в суде.

— Нас задерживали не эти люди, а другие. Те были в штатском, а эти сотрудники ОМОН были уже в микроавтобусе.

Суд снова не вынес решение по делу — и назначил еще одно судебное заседание. Оно состоится 31 июля.