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«Задерживали не те, что сегодня дают показания об этом в суде». В Гомеле судят сына журналистов
28.07.2020 13:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Гомеле суд продолжил рассмотрение административного дела 18-летнего сына гомельских журналистов независимых изданий БелаПАН и «КП в Беларуси» Юрия Германовича. Его обвиняют в мелком хулиганстве: якобы молодой человек приставал к прохожим и размахивал руками — за что и был задержан сотрудниками милиции.
Теперь его судят — в Гомеле прошло уже второе заседание.
Из материалов следует, что Германовича задержали за то, что он, «находясь в общественном месте, умышленно из хулиганских побуждений назойливо приставал к гражданам, размахивал руками, мешал проходу, держал их за руки и препятствовал их свободе передвижения, чем нарушил общественный порядок и спокойствие граждан».
Парень с протоколом категорически не согласен и говорит, что ничего не нарушал, а просто шел с приятелем на пляж.
Сегодня в суд вызвали свидетелей по делу — сотрудников милиции, которые задерживали парней и составляли на них протоколы. На прошлое заседание они не явились.
Для рассмотрения дела в тот раз выделили один из самых маленьких залов суда. Обвиняемый, его адвокат, родители и журналисты удивились: зал был битком набит крепкими молодыми людьми. Места для остальных желающих присутствовать на процессе почти не осталось. Для чего на заседание пришло столько молодых людей в масках, очень похожих на сотрудников милиции в штатском, которые прятали глаза для фото, так и осталось непонятным.
Судья Олеся Осипова попросила собравшихся сесть — но сесть было некуда.
— Все места уже заняты, — заявил адвокат Юрия Сергей Краснов. — Учитывая, что данные лица являются сотрудниками правоохранительных органов, расцениваю этот факт как давление на моего подзащитного. Родные и люди, которые пришли поддержать моего подзащитного, не могут из-за них поместиться в зале. Я попросил бы часть этих людей удалить из зала.
Судья попросила выйти из зала трех свидетелей: места освободились, группа поддержки Юрия кое-как разместилась на скамьях, заседание началось.
Первым показания в суде дал участковый Дмитрий Кравченко, который составлял на Юрия протокол.
Кравченко рассказал, что обвиняемого к нему в отдел доставили сотрудники ОМОНа, которые пояснили, что они осуществляли охрану общественного порядка и к ним обратились люди, которые сказали, что Юрий к ним приставал и нарушал общественный порядок.
— Установили ли вы граждан, которые указывали на правонарушение обвиняемого? — спросила судья.
— Нет, эти граждане не установлены.
Также Кравченко пояснил, что он просматривал видеозаписи с камер видеонаблюдения в месте задержания Германовича, но его действия не попали в радиус их наблюдения.
— Германович в поле зрения этих камер попал? — интересуется защитник Краснов.
— Нет.
— Каким процессуальным документом оформляли просмотр камер? — задает вопрос адвокат.
— Никаким. Это была моя личная просьба.
Напомним, на прошлом судебном заседании адвокат Германовича ходатайствовал перед судом истребовать запись с камер видеонаблюдения, установленных на фасаде ювелирного магазина. «Если подзащитный действительно ходил и размахивал руками и приставал к прохожим, это будет видно на записи», — посчитал защитник. Но суд ходатайство отклонил.
На этот раз судья сообщила, что видеозаписи с камер наблюдения, установленных на ювелирном магазине, не сохранились, так как время их хранения истекло.
Следующим показания давал сотрудник ОМОН Евгений Архипенко. Это он задерживал Германовича.
— Что он [Юрий] конкретно сделал? — задает вопрос адвокат.
— Назойливо приставал к гражданам и размахивал руками.
— Вы сами это видели?
— Нет. К нам обратились двое граждан, пояснили, что к ним пристают два молодых человека, один из них с рюкзаком. Обратившиеся — мужчина и женщина, женщину они сильно напугали.
- Анкетные данные обратившихся граждан вы устанавливали?
— Нет, граждане отказались, пожелали быть неизвестными.
— То есть вы даже паспорта у них не проверяли?
— Они сказали, что не хотят давать свои данные. А тогда проходило массовое мероприятие, День независимости, мы должны были отреагировать.
— Хорошо, к вам обращаются двое граждан и показывают конкретно на двух молодых людей, которые к ним приставали?
— Нет, конкретно они не показывали, сказали, что у одного из них рюкзак. Мы когда подошли, увидели, то увидели, что у одного молодого человека рюкзак, и он активно жестикулировал и мешал проходу людей.
Следующим показания давал коллега Архипенко — омоновец Сергей Женило. Он повторил рассказ Евгения.
После показаний сотрудников ОМОН обвиняемый Юрий Германович сообщил суду, что задерживали его совсем не эти люди, которые сегодня дают показания в суде.
— Нас задерживали не эти люди, а другие. Те были в штатском, а эти сотрудники ОМОН были уже в микроавтобусе.
Суд снова не вынес решение по делу — и назначил еще одно судебное заседание. Оно состоится 31 июля.
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Сегодня в Гомеле суд продолжил рассмотрение административного дела 18-летнего сына гомельских журналистов независимых изданий БелаПАН и «КП в Беларуси» Юрия...
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