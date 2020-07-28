Видофакт. Для Лукашенко устроили показательный разгон акции протеста

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко посетил 28 июля войсковую часть 3214 внутренних войск МВД, которая базируется в Уручье в Минске. Там ему продемонстрировали специальную тренировку по разгону акции протеста, фрагменты которой показали в сюжете телеканала «Беларусь-1» .

Сотрудники ОМОНа противостояли «участникам акций протеста», которых также изображали сотрудники милиции.