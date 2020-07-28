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Оранжевый уровень опасности объявлен на вторую половину вторника и среду

28.07.2020 13:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сильные ливни, шквалистый ветер и град ожидаются в Беларуси в ближайшие сутки. О неблагоприятном погодном явлении предупреждает Белгидромет.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По прогнозам синоптиков, во вторник с 13.30 до 20.00 по востоку республики ожидаются грозы, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Возможен град. Возможно, непогода продолжится до 23.00.

В среду, 29 июля, ночью по западу страны, а утром и днем на большей ее территории ожидаются грозы, местами сильные ливни. Днем при грозах шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах град.

Днем по юго-востоку температура воздуха поднимется до +31ºС.

В столицу непогода придет в среду: 29 июля по городу ожидается гроза.

 
 
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Сильные ливни, шквалистый ветер и град ожидаются в Беларуси в ближайшие сутки. О неблагоприятном погодном явлении предупреждает Белгидромет.
 
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