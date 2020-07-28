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Обменяться, подарить или отдать в дар растения можно в рамках онлайн-проекта "Библиотека растений"
28.07.2020 20:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОбменяться, подарить или отдать в дар растения теперь можно, зайдя в онлайн-проект "Библиотека растений", к которому, кстати, могут присоединиться как заядлые садоводы, так и новички, ведь цель акции - объединение. Сейчас сами все увидим.
"Библиотека растений" - онлайн-площадка для единомышленников и энтузиастов, на которой можно взаимно делиться не только растениями, но и интересом и опытом домашнего садоводства. Участие, разумеется, бесплатное, и в связи с растущим общественным интересом проект уже действует не только в Минске, но и в регионах.
Марис Мар, основатель проекта "Библиотека растений": "Началось все с проекта "Городская ферма", который занимался вообще озеленением крыш, террас, балконов. Но сейчас в связи с пандемией мы приостановили вообще все свои переговоры по этому поводу, но мы понимаем, что это огромная возможность сейчас в сфере обмена растениями".
До пандемии встречи проходили в офлайн-режиме: кто-то приносил и бесплатно отдавал свои растения, кто-то приходил с пустыми руками и забирал понравившиеся. Основательница библиотеки Марис подчеркивает: обмен растениями не является главным условием проекта: для того чтобы присоединиться, достаточно просто интереса.
Марис Мар, основатель проекта "Библиотека растений": "Если вы хотите просто отдать растение, если оно большое и вы отдаете его насовсем, то мы его выкладываем в сторис с подписью "В дар". Если же это растение, которые вы готовы просто черенковать и раздавать людям, то об этом мы пишем пост, мы пишем, как ухаживать, чтобы у людей не возникало вопросов, могут ли они вообще в принципе позволить себе это растение, если, например, оно требовательное, если надо много солнца, а окно северное, то растение, скорее всего, не приживется".
Главное условие размещения публикации - прислать качественную и наглядную фотографию растения, после чего ее разместят в библиотеке, указав всю необходимую информацию об уходе.
Екатерина Чехова-Дасько, помощница: "Последний пост посвящен растению рео. Оно перед нами - такое красивое, с фиолетовой изнанкой, и мы указали, как за ним ухаживать, где его можно поставить, как его выращивать. В наших постах мы пишем и про влажность, и про освещение, и про полив. Все координаты хранителя указаны в посте обязательно, если кто-то не может его найти, пишет напрямую в библиотеку, и мы перенаправляем к хранителю".
Некоторые растения, которые отдали в дар, временно хранятся в домашней оранжерее Марис, иногда даже проходят необходимое лечение и ждут своего нового хозяина.
Екатерина Чехова-Дасько, помощница: "Смотрите, вот это уже начеренкованные малыши: они готовятся пустить корни, и очень здорово, что они в одной емкости находятся, потому что если одно из растений пускает корни, то это стимулирует все остальные растения. Как только они пускают корни, мы их пересаживаем и отправляем в так называемый детсад. Детсад - это значит, что растения уже укорененные, пустили корни, прижились, здоровы и просто ждут новых хозяев".
Создавая проект в непростое время пандемии, главной целью являлось объединение, пусть и в онлайн-режиме, и к слову, даже если вам кажется, что вы и ботаника - несовместимые вещи, основатели уверяют: на каждого найдется свое растение.
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Обменяться, подарить или отдать в дар растения теперь можно, зайдя в онлайн-проект "Библиотека растений", к которому, кстати, могут присоединиться как заядлые...
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