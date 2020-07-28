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«Ты что, не за нашу Светку?!» Как готовится к выборам родина Тихановской, которая помнит ее девчонкой

28.07.2020 16:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В январе гомельский блогер Сергей Тихановский приезжал на малую родину своей супруги Светланы — в Микашевичи Лунинецкого района. После общения с людьми на рынке Сергей «жестко расстроился» — даже переименовал город в Лукашевичи. «Из тех, кого мы опросили, больше половины, наверное, будет за гаранта голосовать здесь. Так что выборы уже прошли», — резюмировал тогда на камеру блогер. Шесть месяцев минуло с той поездки. Сергей уже не блогер, а заключенный следственного изолятора № 1 Минска. Светлана — уже не «аполитичная домохозяйка», а кандидат в президенты. А Микашевичи что? А в Микашевичах выборы на самом деле «еще не прошли», настаивают местные.


Пятница, вечер. Светлана Тихановская едет на митинг в Новополоцк, а мы сидим на лавочке в Микашевичах возле дома, где она выросла. Раньше это была улица Пролетарская. Теперь — Молодежная. Обычный двор, обычная панелька, обычная тротуарная плитка — местами просевшая, местами ровная, местами треснувшая. В палисаднике цветут хризантемы, георгины, по решетке у подъезда ползет вверх то ли вьюнок, то ли виноград, а может, ни то, ни другое — но красивое.

— Света спокойной всегда была, — рассказывает с лавочки напротив соседка матери кандидата в президенты Татьяна. — С моими девочками в школу ходила. Учились хорошо, самостоятельные. А сейчас ее мужа ведь посадили. Она теперь защищает его. Хорошие девчата: и Света, и ее сестра. И семья хорошая. Батька робыць на заводе, мама — повар.


Фото: t.me/gorod214by

Татьяна работала в школьной столовой. Сейчас — на пенсии. О том, что девочка, которая выросла у нее на глазах, стала кандидатом в президенты, женщина узнала из лунинецкой негосударственной газеты «Информ-прогулка». Увидела фотографию и вспомнила, как маленькая Света бегала по двору.

— А выступление ее по телевизору видели?

— Ты знаешь, не бачыла ее ни разу по телевизору. Вот в газете читала статьи про нее. В последнем номере она на фотографии стоит с двумя девочками. Не помню их фамилии. В прошлом номере тоже читала.


Дом Светланы на фото справа

К нам подбегает тетя Ева — еще одна соседка родителей Светланы.

— Корреспондент откуда? С какой газеты? — начинает допрос тетя Ева.

— Белорусский портал TUT.BY.

— Ты по Светлану? Тут нема никого. Мать с детьми за границу уехала. А батько еще на работе, — рапортует соседка.

— А я думаю, давно их не бачыла, — вздыхает Татьяна.

— Да читать прессу надо!

— Да я же читаю. Сегодня вон полгазеты прочитала.

— Что ты читаешь?! Я захожу на сайты, до часу ночи читаю политику, «Страну для жизни» смотрю, — тараторит тетя Ева и заводит: — «Да-а-а-вай разрушим»… Читала, что в семь часов люди в квартирах включают музыку и бьют по тарелкам две минуты. Тра-та-та. «Да-а-а-вай разрушим эту стену»… Как там? Ее стоять не должно… Не… Она стоять здесь не должна… А эти муры-тараруры, тарарай-рай-ра-ра-ра.

Все понятно. Тетя Ева разучивает ставшую едва ли не гимном кампании Тихановской песню «Стены рухнут».


Вообще тетя Ева в подъезде за политрука. Новости мониторит денно и нощно. Обо всем значимом докладывает подругам. Больше всего ее тронул поступок выпускника минской школы Владислава Римашевского. Он подарил Светлане Тихановской 51 розу — по одной за каждый день, который ее муж провел в СИЗО.

— Я аж заплакала тогда, — признается тетя Ева.

Мимо проносится еще одна соседка — Татьяна. Тетя Ева тормозит ее у дверей, чтобы рассказать, куда кому надо поставить машины, чтобы утром все без проблем смогли разъехаться.

— Светка наша победит — от забалдеет наш подъезд. Будем все потом в правительстве сидеть. И тебя, Танька, туда возьмем, — шутит тетя Ева.

— Вы так уверены, что Света победит? — интересуется Татьяна, придерживая дверь подъезда.

— А ты что, не будешь голосовать за нашу Светку?! — удивляются соседи с лавочки.


«Попробуй лайкни, то потом не гавкнешь»

67-летняя Людмила живет через несколько подъездов от родителей Светланы Тихановской. Женщина только-только вернулась домой после сбора черники. Ведерко пустое. Всю собранную ягоду она сдала заготовителям.

Маленькую Свету Людмила помнит плохо — бегала девчонка соседская и бегала. Тем не менее за нынешней избирательной кампанией она следит не менее пристально, чем тетя Ева. В том числе — и за выступлениями кандидатов.

— Выступление Светланы мне понравилось больше, чем Канопацкой, — говорит Людмила. — Странно у Канопацкой было: читала-читала на беларускай мове, а потом стала по-русски.

Информацию о политической ситуации в стране Людмила получает в том числе и из интернета.

— Всюду лазим [с мужем]. Боимся, правда, лайкать. Говорят у нас: «Попробуй лайкни, то потом не гавкнешь», — смеется женщина.

По наблюдениям Людмилы, пожилые люди из ее окружения поддерживают действующего президента Александра Лукашенко:

— А вот дети хотят нового чего-то. Может, поможем им. Пусть попробуют.

«Все стенгазеты оформляла Света»

Светлана Тихановская — тогда еще Света Пилипчук — закончила микашевичскую среднюю школу № 2 с золотой медалью в 2000 году. Учебное заведение находится в нескольких минутах ходьбы от дома ее родителей. Нынешний директор Эдуард Ярмолич возглавил школу несколько лет назад — и за любой информацией о Светлане он отправляет в районный отдел образования.


Средняя школа № 2

Мы же в районный отдел образования с вопросами о школьных годах Светланы звонить не стали. Набрали сразу ее классному руководителю Марии Ивановне Важан. Женщина уже на пенсии, живет в Микашевичах.

Рассказывая о бывшей ученице педагог не скупится на эпитеты:

— Класс Светы был сильный, сплоченный. Из 24 учеников одиннадцать с медалью закончили. Света была очень прилежной в учебе, ответственно подходила к выполнению поручений. Все делала добросовестно. Сама была инициатором хороших дел и начинаний. Дружная, справедливая, пользовалась авторитетом, уважением, имела собственное мнение. Всегда могла прийти на помощь, поддержать в сложной ситуации. Добродушная, прямолинейная, активная. Хорошая девушка была. Не знаю, какая она теперь — после окончания школы не видела. В этом году было 20 лет, как они закончили школу. Она на встрече выпускников была — а вот я по состоянию здоровья нет.

Мария Ивановна уже определилась, за кого будет голосовать — но говорить об этом публично не хочет.


Светлана Тихановская с одноклассницами. Фото: Медиа-Полесье

Бывшие одноклассники Светланы тоже отзываются о ней положительно.

— Училась прилежно. Очень творческая. Все стенгазеты у нас оформляла Света. Легко могла пообщаться на все темы. Отзывчивая, добрая и рассудительная. В компании всегда радушная и компанейская. В общем, прекрасный человек, — рассказывает Екатерина Басаранович.

Ольга Бобровник признается, что сейчас Светлану поддерживает «весь класс и вся параллель»:

— Вы знаете, я бы тоже так сделала — пошла бы за мужем.

— В школе Света была отличная девчонка, — делится житель Микашевичей Анатолий Кислюк. — Жизнерадостная, грамотная. В этом году встреча выпускников была — 20 лет. Приезжала, общались, все хорошо. А потом такие новости! Мы за нее порадовались. Правда, жаль, что выдвинуться ее заставили не самые приятные обстоятельства.

— Справится?

— А почему не справится? Она трудолюбивый человек. Столкнется с трудностями — решит.

«Я за выборами не слежу. Мне няма калi»

Рядом со школой — тот самый рынок, по которому гулял в январе с микрофоном еще свободный Сергей Тихановский. Блогер приехал в субботу — базарный день, когда на асфальте стояли ряды полосатых палаток с обувью, одеждой, игрушками, картошкой, капустой, яблоками и другими товарами.


Мы же оказываемся на рынке в «небазарный» день. По пустому асфальту гоняет на велосипедах микашевичская малышня, бегают собаки, у люка греется на солнце черный кот. За забором, возле магазина, за самодельным прилавком сидят две женщины. Знакомиться не хотят.

— Мы — рабочий класс, — заливисто смеется та, что продает картошку, — Про Тихановскую слышали. Мой говорил, что на работе ему мужики рассказывали, что ее мама с ними работала. Я за выборами не слежу. Мне няма калi. Придешь домой, работы валом. Не до выборов.

— За кого голосовать будете, уже решили?

— А конечно!

— За кого?

— Не сознаемся!


Горожанка Людмила живет в доме рядом с рынком. Мы ее встречаем у ворот торговой площади.

— Корреспондент? — уточняет женщина, смотрит на удостоверение, берет под руку и ведет на рынок: — Смотри, тут слева стоят палатки со шмотками, тут — продукты, а в центре — воды по колено, когда дождь пройдет. Ни пройти, ни проехать. Чтобы дойти до калитки, складываем поддоны в лужи. Ты бы посмотрел, какой здесь бардак после сильного дождя. Вот и скажи, за кого голосовать?

— Чтобы луж не было?

— Вот и я не знаю, — вздыхает Людмила и убегает.

Мимо проезжает на велосипеде мужчина. Высокий, крепкий, из работяг. Зовут Владимиром. Последний раз, говорит, голосовал в 1994 году. На тех выборах поддержал коммуниста Новикова.

— Я уже тогда все понял и больше не голосовал.

— А сейчас?

— Сейчас пойду, проголосую. Надо, чтобы власть менялась — улыбнулся Владимир.


По рынку мимо магазина секонд-хэнд идут два парня.

— Паша, — представляется первый.

— Саша, — второй.

Паша деликатно устраняется от разговора про Тихановскую: мол, сам он не местный, гомельский. За гомельского Пашу говорит микашевичский Саша:

— А я Свету поддерживаю. Я за нее подпись поставил. За нее и буду голосовать. Все мои друзья тоже. Мы вообще все за Сергея. Но он же сидит, поэтому мы за нее.

На площади возле ДК знакомимся с Александром. Мужчина спешит на автобус, который забирает очередную смену на предприятие. Александр следит за новостями о выборах. За кого будет голосовать, пока не определился:

— У Тихановской, как мне кажется, нет четкого взгляда на будущее. Перечисление проблем есть, а как их решить — нет.

«Пока подписи не поставим, не уйдем»

По официальным данным, в Лунинецком районе за Лукашенко собрали 8064 подписи. На втором месте по количеству подписей — Светлана Тихановская, за нее подписались 1850 человек, передает «Информ-прогулка».

71-летний член белорусской социал-демократической партии Анатолий Прищик за выдвижение Светланы собрал в Лунинце и родных Микашевичах около 500 подписей. По его словам, пикеты проходили с аншлагом. Людей не пугала даже плохая погода.

— Один день шел сильный дождь, а люди стояли и не уходили. Нам привезли палатку, поставили — и четыре человека ее держали, чтобы ветром не унесло. Ее поднимало, а они говорили: «Пока подписи не поставим, не уйдем», — рассказывает Анатолий Яковлевич.


Жительница Микашевичей Маргарита Кот собирала подписи за претендента Виктора Бабарико, которого ЦИК не зарегистрировал кандидатом. Девушка учится на четвертом курсе БГУ, а на летних каникулах решила подключиться к избирательной кампании. На вопрос, почему поддержала Бабарико, а не землячку Тихановскую, Маргарита отвечает, что только недавно узнала о микашевичских корнях Светланы.

— А Виктор Бабарико мне больше всех из претендентов понравился. Я вообще никак не связана с политикой. Даже раньше этим не интересовалась. Но этот год все изменил. Даже хочу стать наблюдателем на участке в Микашевичах.

Маргарита собрала по району около 250 подписей. Из них примерно 50 — в Микашевичах. Здесь члены штаба собирали подписи по заявкам: желающие поддержать Бабарико оставляли на сайте свой адрес — и к ним приходили сборщики. Члены штаба подали в районную комиссию 1408 подписей. Все забраковали, пишет «Информ-Прогулка».

— Расстроились очень из-за этого. И свой труд жалко, и людей, которые ставили подписи. Помню, как подходили пенсионеры со слезами на глазах и ставили подписи, — до их пор переживает Маргарита.

«И что ты считаешь, их туда согнали?!»

Светлана Тихановская — не единственный кандидат с корнями в Лунинецком районе. Отец Анны Канопацкой Анатолий Труханович родился в деревне Запросье, что в паре километрах от Микашевичей. Об этом нам напомнил председатель Микашевичского горисполкома Валерий Красникевич.

— У нас градообразующее предприятие — РУПП «Гранит». Есть еще ОАО «Спецжелезобетон». Потом строительное управление СУ № 63. Я общаюсь с коллективами организаций. Они поддерживают действующего президента, — говорит Валерий Михайлович. — У нас был пикет (по сбору подписей. — TUT.BY) за Александра Григорьевича. И что, ты считаешь, их [людей] туда согнали?! Ну как можно согнать?! Туда же пришли не только работники «Гранита», не только «Спецжелезобетона». Там были и жители.


Гранитовцы соревнуются на площади в силовом многоборье

Валерий Красникевич сообщил, что со своим выбором он определился. Будет голосовать за Лукашенко:

— Потому что все у нас продумано, есть замыслы наперед. (…) Стабильность — она успокаивает, есть уверенность в завтрашнем дне.

Свой выбор председатель горисполкома аргументирует так: дороги хорошие, зарплаты нормальные, «Гранит» и «Спецжелезобетон» не простаивали ни дня, с жильем нет проблем, больница отлично оснащена, работают сады, школы, гимназия, дворец культуры, есть кружок робототехники, недавно построили новую футбольную площадку, скоро откроется новый компьютерный класс.

— Это что? Плохо?! — риторическим вопросом заканчивает беседу Валерий Красникевич.


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Теги: Новости, Минск
 
 
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В январе гомельский блогер Сергей Тихановский приезжал на малую родину своей супруги Светланы - в Микашевичи Лунинецкого района. После общения с людьми «жестко...
 
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