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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Один день" на государственной границе. Смотрите сегодня на "Беларусь 1" Рабочие будни одной из старейших и заслуженных пограничных застав "Брузги". Как ворон и искусственный интеллект помогают нести службу на земле и в воздухе? Этим...

Рабочие будни одной из старейших и заслуженных пограничных застав "Брузги". Как ворон и искусственный интеллект помогают нести службу на земле и в воздухе? Этим вечером смотрите новую сериюна госгранице. Застава "Брузги" по итогам 2019 года была признана лучшей в своем деле. Через портрет Тараса Силина узнаем о распорядке дня военнослужащего, нюансах физической подготовки и, конечно, особенности этой непростой профессии. Крепкие, сильные и морально устойчивые - как и чем живет современный защитник Родины смотрите сегодня насразу после