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"Один день" на государственной границе. Смотрите сегодня на "Беларусь 1"

30.07.2020 08:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Рабочие будни одной из старейших и заслуженных пограничных застав "Брузги". Как ворон и искусственный интеллект помогают нести службу на земле и в воздухе? Этим вечером смотрите новую серию авторского проекта Белтелерадиокомпании "Один день" на госгранице. Застава "Брузги" по итогам 2019 года была признана лучшей в своем деле. Через портрет Тараса Силина узнаем о распорядке дня военнослужащего, нюансах физической подготовки и, конечно, особенности этой непростой профессии.  Крепкие, сильные и морально устойчивые - как и чем живет современный защитник Родины смотрите сегодня на "Беларусь 1" сразу после "Панорамы".
 
 
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Рабочие будни одной из старейших и заслуженных пограничных застав "Брузги". Как ворон и искусственный интеллект помогают нести службу на земле и в воздухе? Этим...
 
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