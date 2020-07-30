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"Один день" на государственной границе. Смотрите сегодня на "Беларусь 1"
30.07.2020 08:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРабочие будни одной из старейших и заслуженных пограничных застав "Брузги". Как ворон и искусственный интеллект помогают нести службу на земле и в воздухе? Этим вечером смотрите новую серию
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Рабочие будни одной из старейших и заслуженных пограничных застав "Брузги". Как ворон и искусственный интеллект помогают нести службу на земле и в воздухе? Этим...
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