Ночью у СИЗО, где голодают близкие Дмитрия Фурманова, появился ОМОН. Задержали активиста Петра Маркелова

Источник материала: Tut.by

В ночь с 29 на 30 июля у СИЗО № 1 на улице Володарского, где проводят голодовку родственники проходящего по «делу Тихановского» Дмитрия Фурманова, приехал ОМОН. В итоге был задержан общественный активист Петр Маркелов, который пришел поддержать голодающих. Об этом TUT.BY сообщили очевидцы.



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По словам Александра Фурманова — отца Дмитрия — сотрудники ОМОН подъехали к изолятору на автомобиле с тонированными стеклами около 22.00. Они подошли к родственникам и находившимся там активистам и поинтересовались, что они тут делают и чьи вещи здесь находятся. После того, как им были даны объяснения, сотрудники ОМОН еще около двух часов дежурили на выезде из СИЗО, за это время к ним несколько раз приезжала ГАИ и милиция.

Александр Фурманов также рассказал, что сам не видел момент задержания Петра Маркелова, активиста «Молодежного блока» — все произошло, когда они с супругой отъезжали. О задержании позже им сообщили другие активисты. Видео задержания оказалось в распоряжении TUT.BY.

Отец Дмитрия Фурманова говорит, что его сына действительно вчера перевели в Жодино, однако о причине никто из администрации семье так и не рассказал, несмотря на расспросы.

— Он находится в Жодино, мне даже удалось передать передачку. Причину перевода мне так и не сообщили ни здесь, ни там. Только удалось пообщаться с адвокатом Тихановского, который вышел из СИЗО. Он сказал, что Сергей приветствует нас, поддерживает. Мы спросили, какая может быть причина перевода, а он ответил, что нас хотят отсюда (из Минска. — Прим. TUT.BY) выдавить.

Сегодня голодовку вынуждена будет прекратить мать Дмитрия Фурманова Ольга Ивановна — у нее начались проблемы со здоровьем. Однако его невеста Ольга Карякина ее продолжит.

— Оля будет продолжать голодовку на старом месте. Здесь у нас есть поддержка, люди знают, так что смысла переезжать куда-то нет. Если, конечно, не заставят уйти: администрация изолятора надумала ремонтировать площадку с лавочками, где мы размещались, но ребята нам принесли стулья, — рассказал Александр Фурманов.