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В Могилеве студента подозревают в мошенничестве. Ищут еще потерпевших

30.07.2020 10:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве разыскивают пострадавших от мошеннических действий 24-летнего студента. Пока он учился в могилевском вузе, он обманул как минимум 4 человека — и задолжал им 5 тыс. рублей, сообщает СК.


Фото: Следственный комитет

По данным следствия, с 2016 по 2019 год студент под различными предлогами брал деньги в долг у своих знакомых. Он также просил оформить на свое имя в рассрочку технику, обещал самостоятельно выплачивать ее стоимость, но не делала этого. И деньги не возвращал.

Следователи полагают, что от действий студента могли пострадать и другие люди. Их просят позвонить по телефону +375 29 613−59−45.

 
Теги: Могилев
 
 
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