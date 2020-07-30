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Белорусы стали чаще страховать себя, своих близких и имущество
30.07.2020 10:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВзносы страховых организаций в I полугодии выросли почти на 7 % и составили 738 миллионов рублей. Чаще белорусы предпочитают добровольное страхование - это 64 % в общей сумме взносов. В денежном эквиваленте 472 миллиона рублей, выплаты же страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по стране в первом полугодии составили 383 миллиона рублей.
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Взносы страховых организаций в I полугодии выросли почти на 7 % и составили 738 миллионов рублей. Чаще белорусы предпочитают добровольное страхование - это 64 % в общей...
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