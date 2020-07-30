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Столичные квартиры продолжают дорожать

30.07.2020 10:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За неделю на вторичном рынке квадрат прибавил в цене на 0,4 %. В итоге его средняя стоимость сегодня 1397 долларов. Таким образом, стоимость квадрата на вторичке в Минске растет вторую неделю подряд. Новостройки также прибавили в цене - 0,2 %, в итоге 1 330 долларов стоит в среднем квадратный метр в новых домах столицы. Таким образом, положительная динамика цен на рынке новостроек наблюдается уже второй месяц. Добавим, разрыв между средним уровнем цен квадрата на первичном и вторичном рынках сегодня составляет 67 долларов. 

 
Теги: Минск
 
 
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За неделю на вторичном рынке квадрат прибавил в цене на 0,4 %. В итоге его средняя стоимость сегодня 1397 долларов. Таким образом, стоимость квадрата на вторичке в...
 
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