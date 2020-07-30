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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В. Перцов: Новые медиа занимаются взломом сознания и социохагингом Такое мнение высказал Владимир Перцов, директор ТРК «Мир» в Беларуси в эфире программы «Понятная политика. Плюс». «Беларусь – одно из последних...

Такое мнение высказал Владимир Перцов, директор ТРК «Мир» в Беларуси в эфире программы«Беларусь – одно из последних демократических государств, которое пока не регулирует ни социальные сети, ни мессенджеры и никак их не приравняла в законодательном поле к средствам массовой информации. Хотя на самом деле формулировка «средство массовой информации» уже давно трансформировалась в «средство массовой коммуникации» и socialnet стало давно social media. Эти social media - те же средства массовой информации, которые развлекают, информируют и исполняют все другие функции средств массовой информации, наряду с теми, которые мы считаем традиционными – газеты, журналы, радиостанции, интерне-версии тех же СМИ».В. Перцов также считает, что белорусское законодательство не регулирует социальные сети.«Наше законодательство пока к этому не подступалось. Некоторые опасаются подступаться, потому что не знают, как это работает. Кто-то боится, что начнутся вопли либеральной части общества, осуждение из-за рубежа. За рубежом, в самых демократических государствах эти средства массовой коммуникации давно уже регулируются, и руководители эти самых названных социальных сетей вызываются на парламентские слушания, другие мероприятия, где на законодательном уровне определяются правила игры. У нас пока этого нет. Если зарубежные СМИ более-менее придерживаются законодательства, то новые медиа ничем не ограничены и занимаются массовым взломом сознания и тем самым социохакингом, применяют все те методы. Людям навязывается психология, что большинство так думает, скрываются истинные посылы, истинные источники финансирования. Нет никакой политической программы, нет никакой полемики, есть только агрессия, желание вывести, протестные действия".