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Пилотный проект. В Гродно в середине августа появится новый теннисный корт

30.07.2020 10:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно на улице Горького за «Аквацентром» строят новый теннисный корт. Сейчас там готовят площадь — заливают фундамент, проводят благоустройство. Потом установят купол с воздухоопорной конструкцией. Ориентировочное время завершения монтажа — середина августа, сообщает «Гродно Плюс».


Фото: скрин с видео

Теннисный комплекс будет размером 80 на 38 метров, общей площадью 3050 квадратных метров. Он будет включать в себя крытые и открытые корты. Также в проекте строительство блока с санузлом, раздевалками и гостевая парковка

— Программа по развитию тенниса в республике, которая предусматривает строительство в каждом областном центре воздухоопорных конструкций, где будет четыре крытых и столько же открытых теннисных корта. Гродно был выбран как пилотный проект, который будет реализован в этом году. Согласно программе Белорусская теннисная федерация поставляет нам воздухоопорную конструкцию со всем инженерно-технологическим оборудованием, — рассказал директор гродненской детско-юношеской спортивной школы тенниса Денис Будков.

Теннисный корт будет относиться к Гродненской детско-юношеской спортивной школе тенниса. Сейчас в ней обучаются 147 спортсменов от 6 до 17 лет, а после открытия корта спортивная школа сможет принять 170 учащихся. Помимо тренировок для детей, новый комплекс будет предоставлять дополнительные услуги для всех.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно на улице Горького за «Аквацентром» строят новый теннисный корт.
 
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