«Я сама уволилась». Учитель гимназии говорит, что директор грозил санкциями недовольным властью

Источник материала: Tut.by

Елена Смирнова — учительница английского языка. Последний год она работала в белорусскоязычной гимназии № 4. По ее словам, недавно директор гимназии провел собрание, на котором в том числе обсуждалась тема выборов. Якобы у него есть списки тех, кто собирается голосовать за альтернативных кандидатов. «Хай тыя, хто не задаволеныя цяперашняй уладай, iдуць працаваць на кiрмашы», — цитирует своего бывшего руководителя Елена Смирнова. После такого заявления она написала заявление на увольнение.



«Этими селфичками ознаменовала свой последний трудовой день в 4-й гимназии», — написала учитель в соцсетях. Фото: страница Елены Смирновой в Facebook

Елена Павловна Смирнова — педагог с большим стажем. Она уже на пенсии, но год назад — в конце августа — завуч 4-й гимназии попросила прийти к ним на работу, рассказывает преподаватель. До этого учительница работала в средней школе № 49 и гимназии № 3 Минска.

Несколько дней назад, рассказывает Елена, директор школы Андрей Гоцман собрал учителей, которые вышли из отпуска на работу, — всего около 30 человек. Сперва на нем обсуждались вопросы ремонта, затем тема разговора перешла к выборам и избирательным комиссиям.

— Я не записала этот разговор на диктофон, но очень хорошо запомнила его. Директор сказал: якобы у него на столе есть списки тех, кто собирается голосовать за альтернативных кандидатов. И после 9-го августа, по его словам, сверху будут указания, как дальше работать с этими людьми. Еще он напомнил, что во время пандемии бизнесу и предпринимателям было непросто, а вот об учителях позаботились — платили им зарплату. «Таму хай тыя, хто не задаволены цяперашняй уладай, iдуць працаваць на кiрмашы». Меня это возмутило, я встала и со словами «пайду працаваць на кірмаш» вышла, мне вслед бросили «толькі праз аддзел кадраў».

Что это за списки и существуют ли они, Елена Смирнова наверняка не знает. Предполагает, что в них могли попасть учителя, которые отказались ставить свою подпись за выдвижение Александра Лукашенко кандидатом в президенты Беларуси, когда их собирала одна из коллег.

— По большему счету, это было просто запугивание и психологический шантаж, — считает преподаватель. — Больше чем уверена, что не будет никаких распоряжений. Детей-то учить надо.

В тот же день, рассказывает Елена, у нее с директором состоялся разговор. При нем присутствовала завуч гимназии.

— Я допустила ошибку, сказав, что буду записывать наш разговор на диктофон. После чего директор стал утверждать, что ничего подобного не говорил и никаких списков нет. Уволилась я сама, 29 июля был мой последний рабочий день. Я не пострадавшая сторона. Я сама уволилась.

Директор минской гимназии № 4 Андрей Гоцман не стал комментировать ситуацию в телефонном разговоре, ссылаясь на то, что он не видит собеседника, однако согласился поговорить лично. Когда через полчаса мы приехали в учреждение образования, Андрея Гоцмана на месте не было — он, по словам сотрудников, уехал на совещание в администрацию.

Если у Андрея Михайловича найдется время на разговор, мы дополним материал его комментарием и точкой зрения.

В Министерстве образования не смогли ответить на вопрос TUT.BY , могут ли руководители учреждений образования контролировать, как будут голосовать их сотрудники и вправе ли они применять какие-либо санкции за тот или иной выбор. В ведомстве подчеркнули, что система образования занимается образовательным процессом, а не предвыборным.