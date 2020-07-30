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Новое пожарное депо распахнуло двери в Логойске

30.07.2020 13:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В безопасности не только город и ближайшие 20 сел. Новое пожарное депо распахнуло двери сегодня в Логойске. Аварийно-спасательное подразделение будет защищать от огня также важные индустриальные и социальные здания региона. Депо оснащено всем необходимым оборудованием, в том числе двумя вместительными автоцистернами на 5 и 10 тонн воды и новой автолестницей высотой  в 30 метров. Объект был включен в инвестиционную программу Миноблисполкома в 2019-м. Спустя год его ввели в эксплуатацию.

Сегодня в Логойском районе еще одно долгожданное открытие. В Плещеницах после капремонта заработает районный центр культуры.

 
 
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В безопасности не только город и ближайшие 20 сел. Новое пожарное депо распахнуло двери сегодня в Логойске. Аварийно-спасательное подразделение будет защищать от...
 
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