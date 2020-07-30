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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новое пожарное депо распахнуло двери в Логойске В безопасности не только город и ближайшие 20 сел. Новое пожарное депо распахнуло двери сегодня в Логойске. Аварийно-спасательное подразделение будет защищать от...

В безопасности не только город и ближайшие 20 сел. Новое пожарное депо распахнуло двери сегодня в Логойске. Аварийно-спасательное подразделение будет защищать от огня также важные индустриальные и социальные здания региона. Депо оснащено всем необходимым оборудованием, в том числе двумя вместительными автоцистернами на 5 и 10 тонн воды и новой автолестницей высотой в 30 метров. Объект был включен в инвестиционную программу Миноблисполкома в 2019-м. Спустя год его ввели в эксплуатацию.Сегодня в Логойском районе еще одно долгожданное открытие. В Плещеницах после капремонта заработает районный центр культуры.